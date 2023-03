Como uma infecção pulmonar do vocalista do Coldplay fará o São Paulo jogar no Allianz Parque

Uma infecção pulmonar de Chris Martin, vocalista da banda britânica Coldplay, faz com que, nesta segunda-feira, a FPF, em reunião do conselho técnico do Campeonato Paulista com os clubes, decida que o São Paulo jogue as quartas de final da competição no Allianz Parque. A história parece absurda - até cômica -, mas faz todo o sentido.

No melhor estilo da teoria do Efeito Borboleta, no qual afirma que a menor das ações - como esmagar a asa de uma borboleta - pode gerar consequências incomensuráveis no futuro, o São Paulo viveu esse fenômeno empiricamente.

Em abril de 2022, o Coldplay anunciou uma série de shows de sua turnê do álbum Music of the Spheres no Brasil, entre setembro e outubro do mesmo ano. A banda se apresentaria em duas cidades: São Paulo e no Rio, sendo que a capital carioca também recebeu a apresentação do grupo no Rock in Rio, em setembro. No entanto, após o show no festival, Chris Martin contraiu uma infecção pulmonar e teve que se afastar do grupo até se recuperar - o que resultou no adiamento do restante das apresentações.

Apresentação do Coldplay no Morumbi faz com que São Paulo jogue quartas de final do Campeonato Paulista no Allianz Parque. Foto: Christopher Pike/Reuters

“Chris recebeu ordens médicas rigorosas para descansar pelas próximas três semanas. Estamos trabalhando o mais rápido possível para garantir as novas datas e daremos mais informações nos próximos dias”, informou o grupo à época. Inicialmente, os shows em São Paulo aconteceriam no Allianz Parque, casa do Palmeiras, nos dias 15, 16, 18, 19, 21 e 22 de outubro.

Quando as apresentações foram remarcadas, o local teve de ser alterado, por conflitos de agenda no Allianz Parque, revelados pelo próprio grupo em suas redes sociais. Todas as datas foram realocadas para o estádio do Morumbi, casa do São Paulo, entre os dias 10 e 18 de março - justamente quando acontecerá as quartas de final e semifinal do Campeonato Paulista.

Sem poder utilizar o Morumbi, o São Paulo jogará como mandante na casa do Palmeiras na próxima segunda-feira, 13, diante do Água Santa. A diretoria tricolor cogitou outros locais antes de definir o Allianz, como a Arena Barueri e a Vila Belmiro. Uma proximidade com Leila Pereira e os dirigentes alviverdes fez com que o acordo entre os clubes acontecesse, além de um episódio semelhante em fevereiro.

Ainda pelo Paulistão deste ano, o Palmeiras teve de jogar o clássico com o Santos, no qual seria mandante, no Morumbi, por causa de um show do Backstreet Boys no Allianz. Leila Pereira agradeceu à época a diretoria são-paulina e o comportamento dos torcedores de seu clube, que não danificaram o patrimônio do Morumbi. Julio Casares, presidente do São Paulo, também se manifestou e mostrou que o clube está aberto para novas parcerias.

Caso vença o Água Santa no tempo normal, o São Paulo terá a partida das semifinais também como mandante, mas não poderá utilizar o Morumbi. Segundo apurou o Estadão, há a possibilidade de que o Allianz Parque volte a ser casa do tricolor para mais um jogo - um dos confrontos possíveis é o clássico entre São Paulo e Corinthians.

Confira as datas das quartas de final do Campeonato Paulista

Palmeiras x São Bernardo - sábado (11), 19h no Allianz

Corinthians x Ituano - domingo (12), 16h na Neo Quimica

Red Bull Braga x Botafogo - domingo (12), 19h30 no Nabizão

São Paulo x Água Santa - segunda (13), 20h, no Allianz