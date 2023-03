São Paulo mandará partida das quartas de final do Paulistão no Allianz Parque; confira datas

O São Paulo enfrentará o Água Santa nas quartas de final do Campeonato Paulista no Allianz Parque. Após reunião do conselho técnico com os clubes nesta segunda-feira, foi acordado que o tricolor jogará na casa do Palmeiras na próxima segunda-feira, enquanto o alviverde receberá o São Bernardo no sábado, partida que abre o mata-mata da competição.

Isso se deve ao show da banda de pop-rock Coldplay, que virá ao Brasil neste mês. A passagem se iniciará em São Paulo, no estádio do Morumbi, justamente na semana entre as quartas e as semifinais do Campeonato Paulista, entre os dias 10 e 18 de março. Com a terceira melhor campanha da fase de grupos, o São Paulo deveria mandar os jogos em sua casa, mas a agenda de shows o impossibilitou.

O anúncio foi feito pela própria FPF nesta segunda-feira. Recentemente, São Paulo e Palmeiras estreitaram relações entre suas diretorias. Neste Campeonato Paulista, o tricolor emprestou o Morumbi para o clássico entre Palmeiras e Santos - vitória do alviverde por 3 a 1.

Segundo apurou o Estadão, o tricolor não irá arcar com o aluguel do estádio. O acordo entre São Paulo e Palmeiras, para o empréstimo do Morumbi, ainda na fase de grupos, previa o pagamento apenas em caso do Allianz Parque fosse utilizado pelo tricolor; como será, não haverá cobrança de aluguel por nenhuma das partes.

Leila Pereira agradeceu, após o clássico com o Santos, a diretoria são-paulina e o comportamento dos torcedores de seu clube, que não danificaram o patrimônio do Morumbi. “Agradeço à diretoria do São Paulo pela forma como fomos recebidos no Morumbi e à torcida palmeirense pelo comportamento exemplar.” Julio Casares, mandatário são-paulino, também apoiou a iniciativa e a classificou como um divisor de águas no futebol paulista e brasileiro.

Desde então, antes mesmo da definição das quartas de final do Paulistão - o São Paulo garantiu o primeiro lugar de seu grupo apenas na última rodada -, especula-se sobre a possibilidade de o Palmeiras ceder o Allianz Parque a seu rival. Perguntado sobre esta questão do mando de campo, Rogério Ceni defendeu que o clube escolhesse - caso estivesse à disposição - o estádio do Palmeiras como seu mando.

Palmeiras recebeu o Santos no Morumbi neste ano, quando Allianz Parque recebeu shows do Backstreet Boys. Foto: Cesar Greco/SE Palmeiras

“Não temos muitas opções hoje em São Paulo. O Corinthians não vai ceder o estádio para a gente jogar. O Palmeiras, pelo acordo que fez com o São Paulo, é uma possibilidade”, disse o treinador. “Para mim, se o Palmeiras ceder, (o Allianz Parque) deverá ser o local de escolha para a gente.” Ambas as diretorias também fazem parte dos fundadores Liga do Futebol Brasileiro (Libra), que busca a criação de uma liga única para organizar as Séries A e B do Brasileirão.

De acordo com Ceni, o gramado do Palmeiras, sintético, não é o ideal, mas é melhor do que outras possibilidades que surgiram ao clube. Além do Allianz, a Arena Barueri e até a Vila Belmiro entraram na discussão pela diretoria são-paulina. “Com relação ao estádio, o que tem melhor condição, mesmo não tendo grama natural, é o do Palmeiras”, disse, sem se animar em jogar na arena verde.

Caso vença o Água Santa no tempo normal, o São Paulo terá a partida das semifinais também como mandante e, por causa da turnê do Coldplay, não poderá mandar em seu estádio. Os shows da banda britânica estavam marcados para outubro do ano passado, devido a uma infecção pulmonar do vocalista do grupo, Chris Martin.

A reportagem do Estadão entrou em contato com a Polícia Militar e a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo sobre a escolha das datas e locais, mas ainda não obteve resposta. Palmeiras e São Paulo jogarão no mesmo local em um espaço curto de dois dias, que também terá a partida do Corinthians, no domingo, neste período. Recentemente, a cidade de São Paulo observou conflitos entre torcidas organizadas, que deixou a PM em alerta para a reta final da competição.

Confira as datas das quartas de final do Campeonato Paulista

Palmeiras x São Bernardo - sábado (11), 19h, no Allianz Parque

Corinthians x Ituano - domingo (12), 16h, na Neo Química Arena

Red Bull Braga x Botafogo - domingo (12), 19h30, no Nabizão

São Paulo x Água Santa - segunda (13), 20h, no Allianz Parque

