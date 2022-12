São Paulo anuncia contratação por empréstimo do atacante Pedrinho, do Lokomotiv

O São Paulo anunciou nesta quarta-feira a contratação do atacante Pedrinho, que pertence ao Lokomotiv, da Rússia. O jogador de 23 anos será emprestado ao clube tricolor até o dia 31 de dezembro de 2023 e pode ser comprado ao término do período, conforme determinado pelo contrato firmado entre as partes.

Pedrinho se apresentará ao técnico Rogério Ceni junto ao restante do grupo tricolor, no dia 14 de dezembro, data para a qual está marcada início da pré-temporada. “É um sentimento inexplicável vestir a camisa deste gigante. Sempre sonhei com isso desde pequeno. Estou muito feliz e espero ter muito sucesso aqui. Me esforçarei ao máximo para dar alegria aos torcedores”, comentou o jogador.

Atacante Pedrinho, ex-América-MG, é o primeiro reforço do São Paulo para a próxima temporada.

“Temos trabalhado muito para montar o elenco de 2023. A contratação do Pedrinho é mais um importante passo. Um jogador jovem e promissor. Seja muito bem-vindo ao nosso amado São Paulo Futebol Clube”, acrescentou o presidente são-paulino Julio Casares.

Nascido em São Paulo, o atacante passou pelas categorias de base do Osasco Audax e teve a primeira experiência como profissional vestindo a camisa do Oeste, com apenas 17 anos anos, em 2017. No ano seguinte, destacou-se na campanha do time do interior na Série A2 do Campeonato Paulista e ajudou no acesso à elite do Estadual.

Após o Paulistão de 2019, foi contratado pelo Athletico-PR, time no qual voltou a jogar pela base, antes de ser integrado ao time principal. Fez parte do grupo que conquistou a Copa do Brasil de 2019, antes de voltar para o Oeste. Em 2021, foi para o Red Bull Bragantino e, depois, para o América-MG, equipe que deixou em setembro para defender o Lokomotiv.