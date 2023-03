São Paulo anuncia Raí Ramos, ex-Ituano e algoz do Corinthians, e chega a seis opções para a lateral

O lateral-direito Raí Ramos, destaque do Ituano na campanha que levou o time do interior às semifinais do Paulistão, foi anunciado como reforço do São Paulo nesta sexta-feira. De acordo com a nota publicada pelo clube tricolor, o jogador de 28 anos já realizou exames médicos e assinou contrato válido até 31 de dezembro de 2025.

O defensor chega ao São Paulo com a esperança de brigar pela titularidade na lateral-direita. Embora o elenco tenha agora seis jogadores da posição, definir um titular tem sido um problema para Rogério Ceni, pois Rafinha, Moreira e Igor Vinícius passaram a maior parte do tempo lesionados durante o Estadual. Orejuela e Nathan, os mais utilizados na função nos primeiros meses deste ano, ainda não se firmaram no time.

“É uma oportunidade muito grande chegar ao São Paulo. É a chance da minha vida e vou me entregar ao máximo para retribuir a confiança do clube”, afirmou o novo reforço são-paulino, que marcou um golaço pelo Ituano no empate por 1 a 1 com o Corinthians nas quartas de final do Campeonato Paulista. A decisão foi para os pênaltis e a equipe de Itu levou a melhor, antes de ser eliminada na semifinal com derrota por 1 a 0 para o Palmeiras.

O bom desempenho no Estadual deste ano e o gol contra o rival paulistano não foram os únicos motivos que levaram Raí a reforçar o São Paulo. Segundo o presidente Júlio Casares, o atleta já vinha sendo observado fazia algum tempo. “Depois de observar o bom trabalho do Raí na Série B do Brasileiro e no Campeonato Paulista, conseguimos trazer esse importante valor para o São Paulo. Acredito que ele poderá agregar muito ao nosso elenco”, disse o dirigente.

Sul-mato-grossense de Japorã, Raí passou pelas categorias de base de Atlético-MG, Monte Azul e Bahia antes de chegar ao Londrina, clube no qual se profissionalizou. Foi emprestado para outros times do Paraná, como Toledo e Operário, e teve experiências internacionais no Shukura Kobuleti, da Geórgia, e no Varzim, de Portugal. Entre as passagens pelos dois times estrangeiros, vestiu também a camisa do Oeste e do próprio Londrina. Chegou ao Ituano no ano passado, após retornar do futebol português.