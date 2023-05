São Paulo anuncia volta de Alexandre Pato para sua terceira passagem

O atacante Alexandre Pato foi anunciado nesta sexta-feira como novo reforço do São Paulo e iniciará sua terceira passagem pelo clube. Ele assino um contrato válido até fim deste ano, com cláusulas de produtividade, com possibilidade de renovação. A contratação já era esperada desde que o jogador começou a utilizar o CT da Barra Funda para se recuperar de uma lesão grave no joelho, em fevereiro, mas a diretoria são-paulina estava esperando a reabilitação física do atleta para concretizar o negócio após nova avaliação.

Como estava sem clube desde dezembro do ano passado, vindo dos EUA, o atacante de 33 anos não precisa esperar a janela de transferências de julho para ser registrado nas competições. Pode, portanto, estrear ao longo do mês de junho. Ao fazer o anúncio do retorno, o São Paulo divulgou um vídeo com lances de Pato em suas passagens anteriores, acompanhado de uma mensagem lida pelo atleta.

“Minha história com o São Paulo começou em 2014, vivi uns dos melhores momentos da minha carreira, me identifiquei com o clube e com a sua torcida. Se tem algo que descobri naquelas duas temporadas, é que o São Paulo é sentimento e nossa história não terminaria ali. Voltei em 2019, e intensifiquei ainda mais a relação. Justamente por isso, não foi fácil dizer tchau, mas meu coração dizia que não era um adeus. Nunca deixei de acompanhar o São Paulo e ali entendi outro canto: ‘Sempre estarei contigo e sempre estive’. Hoje, voltei para o lugar em que me sinto em casa”, disse.

Pato sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito em setembro do ano passado, quando atuava pelo Orlando City, dos Estados Unidos. Deixou o time americano em novembro e estava no clube desde então. Em fevereiro deste ano, deu início ao trabalho de recuperação no CT da Barra Funda, situação que despertou nos torcedores a expectativa de ter o jogador de volta ao time.

O atacante defendeu o clube são-paulino pela primeira vez entre 2014 e 2015, emprestado pelo rival Corinthians, antes de ir para o Chelsea. Após defender Villarreal e Tianjin Tianhai, da China, voltou para o time tricolor em 2019. A segunda passagem terminou em agosto de 2020, com rescisão de contrato após desgaste entre jogador e diretoria. Não há data para sua estreia.