São Paulo quer aproveitar tensão no Athletico-PR para fugir de turbulência no Brasileirão

O São Paulo vem de duas derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro e quer aproveitar o momento tenso que se instaurou no Athletico-PR nos últimos dias para reencontrar o bom futebol e voltar a somar pontos no torneio nacional. O duelo com os paranaenses acontece nesta quarta-feira, às 19h, no Morumbi e terá transmissão do SporTV e do Premiere.

Os dias sem jogos provocados pela Data Fifa serviram para o técnico Dorival Júnior promover aperfeiçoamentos táticos à equipe e moldá-la ainda mais ao seu estilo. O setor defensivo segue como uma preocupação do comandante. Erros individuais têm custado melhores resultados para o São Paulo nas últimas partidas com Palmeiras e Grêmio.

Uma nova derrota poderia provocar turbulência nos lados do Morumbi. A goleada sobre o Tolima por 5 a 0 sobre a Sul-Americana não melhorou os ânimos depois do time flertar com o vexame diante do Sport na Copa do Brasil. A instabilidade da equipe tricolor ainda não foi assistida pelo Athletico-PR, mas os bastidores efervescentes podem facilitar a vida são-paulina.

Dorival Júnior espera que time retome resultados apresentados no início de sua passagem. Foto: Divulgação/ saopaulofc.net

A saída de Luiz Felipe Scolari do cargo de diretor técnico do Athletico-PR, rumo ao Atlético-MG, provocou a demissão de seu pupilo, Paulo Turra, do comando do time profissional. Com isso, Wesley Carvalho, ex-Palmeiras, assume de forma interina enquanto Alexandre Mattos não encontra um novo treinador.

O São Paulo viveu a expectativa de contar com o atacante Alexandre Pato pela primeira vez no banco de reservas desde acertar seu retorno. No entanto, o jogador ainda não está em seu melhor momento físico e aguardará o momento oportuno para ser levado a campo.

Pablo Maia e Michel Araújo não estão à disposição de Dorival porque estão suspensos, enquanto o zagueiro Robert Arboleda, alvo de críticas por falhas que resultaram em gols palmeirenses no clássico, está servindo o Equador em amistosos nos Estados Unidos.

SÃO PAULO x ATHLETICO-PR