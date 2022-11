Clima de final: São Paulo tem duelo decisivo com Atlético-MG por vaga na Libertadores

Publicidade

A reta final do Brasileirão reserva ao São Paulo três confrontos contra equipes que ocupam as primeiras posições na tabela. Nesta terça-feira, às 21h30, o time tricolor, que está na oitava posição, com 50 pontos, tem duelo direto por vaga na Libertadores diante do Atlético-MG, que é o sétimo, com 51.

A conquista do título da Libertadores pelo Flamengo – e também da Copa do Brasil neste mês – foi uma boa notícia para paulistas e mineiros. Se o time carioca terminar o Brasileirão entre os seis primeiros, abrirá mais duas vagas para a Libertadores. O G-8 também pode acirrar a disputa para garantir vaga na competição continental em 2023 já que equipes como Fortaleza, Botafogo e América-MG também tentam a classificação.

São Paulo enfrenta o Atlético-MG nesta terça-feira no Morumbi pelo Brasileirão

Em campo, São Paulo e Atlético-MG vão travar um duelo interessante pela posse da bola. Os dois são, respectivamente, o segundo e terceiro colocados no ranking do quesito, segundo números da plataforma de estatísticas Footstats. Ambos estão atrás apenas do Fluminense. O confronto entre os dois times no primeiro turno terminou empatado em 0 a 0, no Mineirão.

Para a partida, o técnico Rogério Ceni terá a volta do volante Pablo Maia, que cumpriu suspensão na última rodada, mas perdeu o lateral-direito Moreira. O jogador sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e vai desfalcar o clube nos últimos jogos da temporada. Os constantes desfalques por lesão têm atrapalhado Ceni para escalar o time. Alisson, Caio, Diego Costa, Gabriel Neves, Igor Vinicius, Miranda e Nikão seguem no departamento médico. O zagueiro Arboleda foi liberado pelo clube para terminar sua recuperação da cirurgia nos ligamentos do tornozelo esquerdo, no Equador, de olho na Copa do Mundo.

“Alguns jogadores vêm de lesão, outros estão machucados. Tem vários atletas que não conseguem jogar 90 minutos. Por isso, não temos rodado tanto o elenco nos últimos jogos. Vamos enfrentar um time que está na nossa frente, no início do ano, era um dos favoritos ao título do Brasileiro. Vai ser um jogo difícil. Para conseguir a classificação, nós temos que render mais do que jogamos no segundo tempo de hoje (quinta-feira)”, lamentou o treinador.

O São Paulo vem de uma vitória suada sobre o Atlético-GO por 2 a 1, com gol de Luan no último lance do jogo. Depois do Atlético-MG, o o time tricolor ainda enfrenta o quarto colocado Fluminense (fora de casa), o vice-líder Internacional (casa) e o Goiás (fora), que está na 13ª colocação.

Campeão brasileiro e da Copa do Brasil no ano passado, o time mineiro vive um ano bem abaixo das expectativas. A equipe alvinegra tenta terminar o Brasileirão com a vaga na Libertadores para encerrar a temporada de forma positiva. O técnico Cuca não terá à disposição o meia Nacho, suspenso, que deverá ser substituído por Zaracho. Hulk, Pedrinho, Guilherme Arana e Igor Rabello seguem no departamento médico.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO: Felipe Alves; Rafinha, Luizão, Léo e Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes (Ferraresi) e Patrick; Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

ATLÉTICO-MG: Everson; Guga, Jemerson, Alonso e Dodô; Allan, Jair e Zaracho; Ademir (Pavón), Sasha e Keno. Técnico: Cuca.

ÁRBITRO: Braulio da Silva Machado (FIFA).

HORÁRIO: 21h30.

LOCAL: Morumbi.

TRANSMISSÃO: Premiere.