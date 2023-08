São Paulo recebe líder Botafogo tendo de administrar euforia e energia antes de nova decisão

O torcedor do São Paulo está esbanjando alegria após o retorno a uma final de Copa do Brasil, mas dentro de campo a equipe precisa administrar tal euforia para obter um bom resultado diante do líder Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. O duelo acontece neste sábado, às 16h, no Morumbi, e terá transmissão do Premiere.

Para montar a equipe titular para a abertura do returno do Brasileirão, a comissão técnica do São Paulo também se vê obrigada a gerir a energia dos atletas diante de mais uma decisão que se avizinha. Na próxima quinta, o clube do Morumbi encara a altitude de Quito para medir forças com a LDU em busca de um lugar nas semifinais da Copa Sul-Americana.

O colombiano James Rodríguez, que não atuou contra o Corinthians, pode ganhar sua primeira oportunidade como titular. O atacante Luciano tem grandes chances de retomar vaga na equipe titular. O São Paulo não poderá contar com os suspensos Alan Franco, Rodrigo Nestor e Wellington Rato. O técnico Dorival Júnior não estará no banco de reservas após ter recebido o terceiro cartão amarelo. O filho do treinador, Lucas Silvestre, comandará o time.

Luciano pode voltar ao time titular neste sábado. Foto: Divulgação/ São Paulo FC

A tendência é que Jonathan Calleri e Lucas Moura sejam preservados do duelo, assim como o meia Alisson e o lateral-direito Rafinha. Eles foram bastante decisivos para a conquista da vitória sobre o arquirrival e precisam estar recuperados do desgaste, dada a prioridade do clube aos torneios mata-mata. Apesar da necessidade de rodar o elenco, Dorival confia nos frutos que seu trabalho pode colher a longo prazo e no empenho de titulares e reservas.

“Ainda não completei quatro meses de trabalho no São Paulo. É pouquíssimo tempo. Mesmo assim aproveitamos o máximo possível para acelerar os processos. A equipe está muito segura nas decisões, postura e equilibrada. Somos um time que não perde sua organização. Mas é natural que oscile por alguns jogos como foi há algumas semanas”, afirmou Dorival.

O São Paulo ocupa a modesta nona colocação no Campeonato Brasileiro e não vence partidas do torneio há um mês. O último triunfo foi sobre o Santos, em 16 de julho. Desde então, foram quatro jogos, com dois empates e duas derrotas. Na tabela, o clube soma 27 pontos ante 47 do líder Botafogo.

Diego Costa está relacionado e pode fazer sua estreia no Botafogo

Na equipe alvinegra, é grande a expectativa para a estreia do experiente centroavante Diego Costa. O jogador de 34 anos foi relacionado pelo técnico Bruno Lage. Com o artilheiro Tiquinho Soares fora por causa de lesão, o novo contratado pode ganhar espaço.

Dono da melhor campanha de um turno na história dos pontos corridos, o Botafogo não está muito distante de erguer a taça. A distância para o vice-líder Palmeiras é de impressionantes 13 pontos. Mas assim como o São Paulo, o clube alvinegro também está de olho na Sul-Americana. Os dois, inclusive, podem se cruzar nas semifinais.

FICHA TÉCNICA - SÃO PAULO x BOTAFOGO