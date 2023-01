São Paulo busca afirmação e Corinthians quer pôr fim em jejum em clássico pelo Paulistão

São Paulo e Corinthians iniciaram a temporada com mudanças significativas. A equipe tricolor reformulou seu elenco, enquanto o time alvinegro mudou sua comissão técnica com a saída do técnico Vítor Pereira e efetivação de Fernando Lázaro. Neste domingo, às 18h30, os rivais medem forças no Morumbi pela 5ª rodada do Campeonato Paulista em busca de afirmação e confiança para a sequência da temporada.

Na quinta-feira, o São Paulo conseguiu uma ótima vitória sobre a Portuguesa, não deu chances para as vaias voltarem a ecoar e subiu para o topo da tabela geral de classificação. O Corinthians também jogou diante de seus torcedores, teve mais dificuldades e bateu o Guarani de virada.

O Corinthians ainda não conseguiu vencer fora de casa nesse Paulistão. A produção ofensiva tem sido prejudicada, especialmente quando jogadores importantes, como Renato Augusto e Yuri Alberto, estão ausentes. Sem poder contar com Maycon e Cantillo, lesionados, o Lázaro deve ter o argentino Fausto Vera no time titular. Roni é outra opção cogitada para a posição.

AO ATAQUE

Artilheiro do Corinthians no Paulistão, com três gols, Róger Guedes vive momento iluminado. O atacante não tinha bom relacionamento com a antiga comissão técnica e tem a confiança do novo treinador, que conseguiu encaixar Guedes e Yuri Alberto no time titular em um variação tática, com os dois atacantes e um losango no meio-campo.

Róger Guedes vive fase artilheira no Corinthians. Foto: Rodrigo Coca/ Ag. Corinthians

“Faz parte do nosso sistema de jogo entender o que podemos render no 4-4-2 e o 4-3-3. Temos atletas que apesar de jogarem muitas vezes nas pontas, também podem jogar por dentro. É importante ter calma e paciência para persistir na ideia. Os atletas estão absorvendo o estilo e compreendendo que, independentemente da circunstância do jogo, manter nesse formato vai nos deixar mais perto da vitória”, afirma Fernando Lázaro.

No São Paulo, o argentino Giuliano Galoppo é o jogador que mais balançou as redes no Estadual. Com três gols, o jogador não é titular de Rogério Ceni, mas contra a Portuguesa foi improvisado como centroavante e deu conta do recado. Mas o técnico não considera mantê-lo na posição e espera contar com o retorno de Jonathan Calleri. O atacante não marcou neste ano e precisa reencontrar o faro artilheiro para ajudar o São Paulo.

Giuliano Galoppo marcou dois gols diante da Portuguesa. Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo defende um tabu de mais de dois anos sem perder para o Corinthians. A última vez que a equipe alvinegra ganhou o clássico foi em dezembro de 2020. No Morumbi, o jejum corintiano é ainda mais longo. O time não ganha do rival tricolor desde o Paulistão de 2017, única vez em que um visitante ganhou o clássico nos últimos oito anos.

Como o Corinthians jogou na terça e o São Paulo na quinta-feira, Ceni acredita que sua equipe entrará em campo em desvantagem física. “Alguns jogadores estão cansados. (Ter mais tempo de descanso) é um benefício. Eu lembro que no ano passado, a vantagem foi nossa. Vamos enfrentar o Corinthians com pouco tempo de recuperação, quase sem treinamento, mas contamos com o apoio da nossa torcida, que pode fazer a diferença na parte motivacional. Mas nós vamos nos superar.”, avaliou.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO x CORINTHIANS

SÃO PAULO: Rafael; Orejuela, Alan Franco, Beraldo e Welington; Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Wellington Rato; David, Luciano e Calleri (Galoppo). Técnico: Rogério Ceni.

CORINTHIANS: Cássio, Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos; Fausto Vera, Du Queiroz, Renato Augusto e Adson; Yuri Alberto e Róger Guedes. Técnico: Fernando Lázaro.

JUIZ: Raphael Claus.

HORÁRIO: 18h30.

LOCAL: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP).

ONDE ASSISTIR: YouTube, Premiere e Paulistão Play.