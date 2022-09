São Paulo busca estancar crise em duelo direto com o Cuiabá para se afastar do Z-4 do Brasileirão

O São Paulo vive crise técnica em campo. Os recentes resultados mostram que priorizar as Copas do Brasil e Sul-Americana em detrimento do Campeonato Brasileiro foi um péssimo negócio. Neste domingo, às 19h, os comandados de Rogério Ceni têm um duelo direto para iniciar um jornada pela fuga do rebaixamento. Diante do Cuiabá, na Arena Pantanal, a vitória é imprescindível para mudar o panorama da temporada.

O time do São Paulo foi derrotado nas últimas quatro vezes em que entrou em campo. Atlético Goianiense, Fortaleza, Flamengo e Santos foram as algozes recentes. Vivendo situação delicada na Copa do Brasil e na Sul-Americana, a equipe tricolor ainda apostará suas últimas fichas nas próximas semanas.

O ataque do São Paulo tem pecado nos últimos jogos e desperdiçado muitas oportunidades Foto: REUTERS/Carla Carniel

A sequência é tão ruim que o São Paulo não vivia algo semelhante há nove anos. Em 2013, perdeu sete jogos seguidos e ficou 12 partidas sem saber o que era vencer. “Estamos mal, chateados pela situação, mas sou confiante. Estamos no pior momento do ano. Com a qualidade que temos, não podemos perder quatro jogos consecutivos”, avaliou o centroavante Jonathan Calleri.

Nas últimas duas partidas como mandante, o São Paulo teve grande volume ofensivo, criando diversas oportunidades de gol, mas desperdiçando praticamente todas. Diante do Fortaleza, foram 15 finalizações (oito a gol) e nenhuma bola na rede. Contra o Flamengo, o time tricolor deu incríveis 26 chutes, apenas cinco no gol e um tento anotado.

Ataque e defesa do São Paulo vivem conjuntamente péssimo momento. São dez gols sofridos nas últimas cinco partidas da temporada. Parte dos tentos marcados pelos adversário têm parado na conta dos goleiros. Jandrei tem sido muito criticado, mas Ceni não confirma se fará mudanças na meta.

“Pretendo ganhar os próximos jogos. Da maneira como for escalado, como for escolhido. Temos um jogo contra o Cuiabá e estamos apertados no Campeonato Brasileiro. Nós vamos escolher o que for melhor para esses dois jogos”, afirmou Rogério Ceni.

ADVERSÁRIO

O Cuiabá passa por turbulências na temporada, mas nos três últimos jogos conseguiu pontuar. O time está na zona de rebaixamento. Quatro pontos separam a equipe do Centro-Oeste do São Paulo (29 a 25). Para animar a torcida, o Cuiabá lançou seu novo terceiro uniforme e fará sua estreia neste domingo. A camisa é verde, com detalhes em dourado, em alusão à soja, umas das principais culturas do Mato Grosso.

“O Cuiabá é o clube que representa o agronegócio hoje no Brasil, e temos essa ideia de aproximar cada vez mais o Cuiabá dessa bandeira, que é o principal segmento econômico do Estado. As ações são pensadas sempre no nosso torcedor e com a intenção de divulgar a potencialidade do Mato Grosso por meio do futebol, que é um grande divulgador”, conta Cristiano Dresch, vice-presidente do Cuiabá.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ x SÃO PAULO

CUIABÁ: Walter; Marllon, Joaquim e Alan Empereur (Paulão); João Lucas (Daniel Guedes), Camilo, Pepê e Igor Cariús; Alesson, Valdivia e Deyverson. Técnico: António Oliveira.

SÃO PAULO: Jandrei (Felipe Alves); Diego Costa, Ferraresi e Leo; Igor Vinícius, Igor Gomes, Pablo Maia, Galoppo e Welington; Luciano (Marcos Guilherme) e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

ÁRBITRO: Wagner do Nascimento Magalhães (Fifa-RJ).

HORÁRIO: 19h.

LOCAL: Arena Pantanal.

TV: SporTV e Première.