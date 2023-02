São Paulo busca estruturação diante do Santo André em meio a chegada de Erison e mudanças na lateral

O técnico Rogério Ceni tem precisado se adaptar ao contexto de mudanças no elenco do São Paulo para montar o time na disputa do Paulistão. A equipe tricolor quer esquecer a derrota para o Corinthians na última rodada e vencer o Santo André, pela sexta rodada do estadual, neste domingo, às 16h.

O departamento médico clube conta com sete atletas, o que atrapalha a montagem do time. André Anderson, Caio, Diego Costa, Ferraresi, Igor Vinícius, Moreira e Rafinha não estão à disposição do treinador. Com tendinite no joelho direito, Arboleda não deve ir a campo neste domingo.

🎥🎙️ ᴀᴘʀᴇꜱᴇɴᴛᴀᴅᴏ



Erison: “Sou aguerrido e tenho uma vontade gigantesca de vencer e ajudar o grupo”#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/BFai4hJH9L — São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 3, 2023

O elenco do São Paulo ainda está sendo montado, com as recentes chegadas de David, Caio Paulista e Erison. O centroavante foi apresentado nesta semana, após breve passagem pelo futebol português, e será mais uma opção no ataque. Jogador de força física, ele elogiou Calleri e não vê problema na briga por vaga na equipe.

“Sei que o Calleri tem uma história, é ídolo, mas acho que tenho que focar nos treinos e me dedicar. Isso vou deixar com o Ceni, ele sabe o que é melhor. Se jogarem os dois, será bom para o São Paulo. Se jogar só ele, também. Sou um cara tranquilo quanto a isso”, disse o atleta, que pode fazer sua estreia neste domingo.

Além do ataque do São Paulo, a lateral-direita também terá mudanças em breve. Questionado neste início de ano, Orejuela treinou normalmente e pode ser titular no jogo, mas não deve continuar no clube para a sequência do ano.

Com a situação complicada na posição em que Ceni precisou improvisar o atacante e lateral-esquerdo Caio Paulista diante do Corinthians, a diretoria achou uma solução a curto prazo. Já que Igor Vinícius, Rafinha e Moreira estão lesionados, o clube tricolor vai emprestar Liziero ao Coritiba e, assim, pedir o retorno do jovem Nathan, de 20 anos, que estava cedido ao time paranaense até março.

SANTO ANDRÉ X SÃO PAULO

SANTO ANDRÉ: Lucas Frigeri; Ricardo Luz, Rodolfo Filemon, Matheus Mancini e Romário; Marthã, Dudu Vieira e Gerson Magrão; Léo Ceará, Pablo e Gabriel Taliari. Técnico: Vinicius Bergantin.

SÃO PAULO: Rafael; Orejuela (Vinicius); Alan Franco, Beraldo e Welington (Caio Paulista); Méndez (Pablo Maia) e Rodrigo Nestor; Wellington Rato, Luciano, David; Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

ÁRBITRO: Douglas Marques das Flores.

HORÁRIO: 16h.

LOCAL: Bruno José Daniel (Santo André).

ONDE ASSISTIR: Paulistão Play, Premiere, Record TV.