São Paulo com a mão na taça? Apenas 3 times reverteram placar do 1º jogo e levaram a Copa do Brasil

Os são-paulinos estão contando os minutos para domingo, quando o clube enfrenta o Flamengo, no Morumbi, às 16h, pelo segundo jogo da final da Copa do Brasil. A ansiedade é explicada pela possibilidade de o São Paulo conquistar um título inédito. Depois de vencer no Maracanã por 1 a 0, com gol de Calleri, o tricolor paulista precisa de apenas um empate para ficar com o troféu. O retrospecto está do lado dos paulistas, uma vez que apenas três times na história da competição conseguiram reverter o resultado do jogo de ida e ficaram com a taça — sendo dois no critério de desempate.

Em 1992, o Internacional foi derrotado por 2 a 1 pelo Fluminense, em Laranjeiras, na primeiro confronto da decisão. O tricolor carioca foi para o Beira-Rio com a vantagem do empate e estava levando o título até os 43 do segundo tempo, quando a arbitragem marcou pênalti para os donos da casa. Célio Silva marcou e o Inter ficou com o título pelo gol marcado fora de casa. Após o apito final, os jogadores do rival carioca partiram para cima do árbitro José Aparecido de Oliveira, que precisou da proteção dos policiais para não ser agredido.

O Palmeiras é outro time que conseguiu reverter o placar da partida de ida e ficar com o troféu da Copa do Brasil. Na edição de 1998, o time paulista foi derrotado por 1 a 0 pelo Cruzeiro, no Mineirão, com gol de Fábio Júnior. No Morumbi, Paulo Nunes abriu o placar logo aos 12 minutos do primeiro tempo. A decisão se encaminhava para ser decidida pela primeira vez nos pênaltis quando Oséas fez um gol sem ângulo aos 44 do segundo tempo e deu o título à equipe palestrina.

A última vez que um time conseguiu reverter o resultado da primeira partida e ficar com o título da Copa do Brasil aconteceu em 2008. O Sport estava perdendo para o Corinthians por 3 a 0, no Morumbi, até os 46 do segundo tempo, quando Enilton descontou para o time pernambucano. Na saída do gramado, o atacante Carlinhos Bala disse que aquele havia sido o “gol do título” da equipe rubro-negra. Em Recife, empurrado pela torcida, o Sport fez 2 a 0 ainda na etapa inicial e ficou com o troféu pelo critério do gol fora de casa.

Outro fator ao qual os são-paulinos mais supersticiosos podem se apegar é o fato de nenhuma dessas viradas ter ocorrido fora de casa. Assim, para ser campeão direto, o Flamengo terá a missão de ser o primeiro time a reverter o placar de uma decisão de Copa do Brasil jogando longe de seus domínios.

Caso vença por um gol de diferença, a partida vai para as penalidades. Se isso acontecer, será apenas a segunda vez que o torneio será decidido na marca da cal depois de uma vitória para cada lado. Nas outras duas vezes, o Cruzeiro superou o Flamengo, em 2017, depois de um 1 a 1, no Maracanã, e 0 a 0, no Mineirão. E o próprio Flamengo levou a melhor sobre o Corinthians, em 2022, depois de um empate sem gols em Itaquera e 1 a 1 no Rio.

A Copa do Brasil foi decidida nos pênaltis pela primeira vez em 2015. Gabigol fez o gol que garantiu a vitória dos santistas por 1 a 0 na Vila Belmiro. No Allianz Parque, Dudu marcou duas vezes e colocou os palmeirenses à frente na disputa. Antes do apito final, Ricardo Oliveira diminuiu e deixou o confronto igualado em 2 a 2. Como já não havia mais o critério do gol fora de casa, a decisão foi para os penais. A equipe alviverde levou a melhor, vencendo por 4 a 3, com Fernando Prass convertendo o pênalti decisivo.

Confira todos os campeões da Copa do Brasil

1989 - Grêmio

1990 - Flamengo

1991 - Criciúma

1992 - Internacional

1993 - Cruzeiro

1994 - Grêmio

1995 - Corinthians

1996 - Cruzeiro

1997 - Grêmio

1998 - Palmeiras

1999 - Juventude

2000 - Cruzeiro

2001 - Grêmio

2002 - Corinthians

2003 - Cruzeiro

2004 - Santo André

2005 - Paulista

2006 - Flamengo

2007 - Fluminense

2008 - Sport

2009 - Corinthians

2010 - Santos

2011 - Vasco

2012 - Palmeiras

2013 - Flamengo

2014 - Atlético-MG

2015 - Palmeiras

2016 - Grêmio

2017 - Cruzeiro

2018 - Cruzeiro

2019 - Athletico Paranaense

2020 - Palmeiras

2021 - Atlético-MG

2022 - Flamengo