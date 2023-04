A caminhada do São Paulo no Campeonato Brasileiro começa nesta sábado, às 18h30, no Estádio Nilton Santos, no Rio, diante do Botafogo. Em 2022, a equipe tricolor se dedicou aos torneios mata-mata em detrimento do Nacional, ficou sem títulos e também fora da Libertadores. Na atual temporada, as expectativas não são elevadas e a disputa por uma vaga no principal torneio continental é compatível com as pretensões e força do elenco tricolor.

Só vamos conseguir analisar se estamos mais fortes ou mais fracos do que em 2022 mais para frente na temporada. Para estarmos mais fortes, precisamos chegar novamente à final da Sul-Americana, semifinal da Copa do Brasil e ter uma posição melhor no Brasileirão. Isso só vamos medir com o passar do tempo. Rogério Ceni, técnico do São Paulo

A animação transmitida ao torcedor do São Paulo com a vitória sobre o Tigre, na Argentina, pela Copa Sul-Americana deu vez à desconfiança com novo empate sem gols com o Ituano, em casa, na Copa do Brasil. O clima no vestiário não é dos melhores e ganhou contornos críticos após virem à tona reclamações de jogadores com a diretoria por causa da forma como Ceni lidou com uma publicação de Marcos Paulo nas redes sociais.

Rogério Ceni quer restabelecer confiança com torcedores e elenco. Foto: Rubens Chiri/ saopaulofc.net

Anormalidade é a postagem dele na internet ou você acha que não existe cobrança entre treinadores e jogadores em todos os clubes? Fora isso não tem nada de anormal. Converso com o jogador dentro de campo com muito respeito. Trabalho todos os dias com ele e não tenho problema nenhum. Assunto encerrado. Rogério Ceni, técnico do São Paulo

Desfalques têm gerado problemas recorrentes para Ceni. O técnico do São Paulo não poderá contar com o zagueiro Diego Costa, que apresentou sintomas gripais. Beraldo, que deixou a partida anterior com dores na coxa, pode figurar entre os titulares, mas ainda é dúvida. O volante Luan segue negociando renovação contratual e, por decisão do treinador, não será relacionado até definir seu futuro. Erison, emprestado pelo time carioca, não pode jogar por questões contratuais.

O São Paulo perdeu os últimos três confrontos com o Botafogo pelo Brasileirão, todos pelo placar mínimo. Os dois times não têm economizado a paciência de seus torcedores. Os trabalhos de Ceni e Luís Castro são contestados. Em campo, São Paulo e Botafogo possuem médias parecidas de gols marcados, sofridos e aproveitamento.

Continua após a publicidade

O grande baque para a equipe tricolor foi a contusão do principal destaque da temporada: Giuliano Galoppo. O argentino foi artilheiro do Paulistão com oito gols, mesmo estando fora da fase final. Sem ele, o ataque são-paulino apresenta mais dificuldade para encontrar o caminho do gol. Na meta adversária, neste sábado, encontrará um velho conhecido: Lucas Perri, formado na base em Cotia.

Os são-paulinos também devem ter atenção redobrada com Eduardo. O meia botafoguense anotou cinco gols em seis jogos na temporada e vem embalado pela ótima atuação na vitória sobre o Ypiranga, em Erechim, pela Copa do Brasil no meio de semana.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO x SÃO PAULO