São Paulo comemora Copa do Brasil, mas liga alerta para não repetir rival Palmeiras; entenda

O dia seguinte à conquista inédita do São Paulo na Copa do Brasil ainda é de muita comemoração. O troféu erguido após o empate por 1 a 1 com o Flamengo, no Morumbi, garante o time tricolor nas edições de 2024 da Supercopa do Brasil e Copa Libertadores. Apesar da festa, a atual temporada ainda reserva partidas importantes para os comandados de Dorival Júnior no Campeonato Brasileiro.

O São Paulo vive péssimo momento no torneio nacional e emendou oito jogos consecutivos sem vencer. O sinal de alerta está acionado. O último triunfo tricolor aconteceu em 16 de julho, diante do Santos. Desde então, o time do Morumbi somou três empates (Bahia, Flamengo e Botafogo) e cinco derrotas (Cuiabá, Atlético-MG, América-MG, Internacional e Fortaleza). Em condições parecidas, o rival Palmeiras foi rebaixado para a Série B em 2012 após ganhar a Copa do Brasil e abrir mão das partidas do Brasileirão. O São Paulo quer pegar outro caminho.

A sequência negativa fez o São Paulo despencar na tabela de classificação e se aproximar perigosamente da zona de rebaixamento. Na 14ª posição, o conjunto tricolor tem 28 pontos, quatro acima do Santos, 17º, que abre as quatro colocações da degola. O São Paulo tem um jogo a menos do que os concorrentes. A partida contra o frágil Coritiba, que ocupa a lanterna, acontece na quarta-feira, às 19h, e é tratado como uma grande oportunidade de estancar a sangria e dar nova alegria ao torcedor no Morumbi. Por causa disso, Dorival já avisou que a festa da Copa do Brasil tem hora para acabar.

Dorival Júnior sabe que o time não pode relaxar para o restante da temporada. Foto: Isaac Fontana/ EFE

Caso ganhe do Coritiba, o São Paulo ultrapassará o rival Corinthians e assumirá um lugar na parte de cima da tabela. No entanto, a margem entre os times do meio e fundo da classificação é bastante curta e promete intensificar a disputa contra o rebaixamento nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Até o encerramento da temporada 2023, o São Paulo possui mais 15 compromissos no torneio.

“Não vamos esquecer o Brasileirão, porque nossa situação é perigosa. É difícil mudar a chave para cada competição. Quem chega às decisões é penalizado. Temos de ter calma e precisamos terminar a temporada no melhor nível para, nesse intervalo, conseguirmos pensar em algo para 2024. Se o São Paulo quiser se manter numa prateleira de cima, precisamos de jogadores do nível do Lucas Moura”, afirmou Dorival Júnior após a conquista da Copa do Brasil.

Como relembrou também o presidente Julio Casares, após o confronto com o Coritiba, o São Paulo terá um novo encontro com o Corinthians. Ainda restam três clássicos para o time tricolor no ano. Coincidentemente, a temporada termina em um duelo com o Flamengo, no Morumbi.

Outra preocupação do São Paulo atende pelo nome de Jonathan Calleri. O argentino afirmou neste domingo que está há sete meses lesionado e jogou no sacrifício por todo esse período para ajudar seu time a erguer uma taça. Segundo o centroavante, agora sua dedicação será em obter uma recuperação plena, contando nos próximos dias com um procedimento cirúrgico no tornozelo.

Calleri deve desfalcar o São Paulo no restante de 2023. Foto: Sebastiao Moreira/ EFE

“Desde o jogo com o São Bernardo (derrota por 1 a 0, em 25 de fevereiro), estou machucado. Ninguém sabe, mas dei a vida por esse clube e agora acho que mereço parar e me recuperar bem. Tenho essa lesão no tornozelo, não recuperei bem... O tratamento conservador me permitiu jogar até agora, mas está me atrapalhando demais. Avisei todo mundo que, se fôssemos campeões, ia tentar arrumar meu tornozelo”, disse Calleri. A operação pode tirá-lo do restante da temporada.

As estatísticas também pesam contra o São Paulo no Brasileirão. No returno, o time somou apenas um ponto, é a segunda pior equipe das últimas dez rodadas, só à frente do lanterna Coritiba. Como mandante, o desempenho é razoável, o oitavo melhor. Porém, fora de casa, o São Paulo é inofensivo, fez apenas cinco pontos e é o segundo pior nesse quesito.

Palmeiras de 2012 traçou roteiro do qual São Paulo precisa fugir

Em 2012, o rival Palmeiras conquistou a mesma Copa do Brasil e acabou rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. A situação guarda algumas diferenças, mas serve de alerta para o São Paulo, que precisará acalmar a euforia e colocar o mesmo empenho da final em campo para terminar o Brasileirão de forma digna.

À época, a Copa do Brasil ainda terminava no primeiro semestre, coincidindo com as rodadas inaugurais do Brasileirão. O título do Palmeiras veio em 11 de julho. Naquele instante, oito jogos haviam sido disputados no torneio, e o clube alviverde tinha cinco pontos e ocupava o 18º lugar. Havia muito campeonato pela frente, e a situação, que parecia confortável, culminou em uma queda para a divisão inferior do time de Felipão e, posteriormente, comandado por Gilson Kleina.

Confira os próximos jogos do São Paulo até o fim da temporada 2023

27/09 - São Paulo x Coritiba

30/09 - São Paulo x Corinthians

07/10 - Vasco x São Paulo

18/10 - Goiás x São Paulo

22/10 - São Paulo x Grêmio

25/10 - Palmeiras x São Paulo

28/10 - Athletico-PR x São Paulo*

01/11 - São Paulo x Cruzeiro*

04/11 - Fluminense x São Paulo*

08/11 - São Paulo x Red Bull Bragantino*

11/11 - Santos x São Paulo*

22/11 - São Paulo x Cuiabá*

25/11 - Bahia x São Paulo*

29/11 - Atlético-MG x São Paulo*

03/12 - São Paulo x Flamengo*

*Partidas com datas provisórias