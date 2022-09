São Paulo obtém aprovação do Conselho Deliberativo para reeleição do presidente

O Conselho Deliberativo do São Paulo atendeu a empreitada do presidente Julio Casares e autorizou sua reeleição por mais um mandato. Antes crítico da reeleição, Casares mudou de postura após assumir o clube e, dessa vez, conseguiu convencer os conselheiros.

Na votação realizada na noite desta quarta-feira, a reeleição foi aprovada por 157 votos a 68. Houve registro de duas abstenções. Após a confirmação dos resultados, caberá aos sócios do clube do Morumbi ratificar a decisão do Conselho Deliberativo.

A resolução permitirá ao presidente Julio Casares concorrer a mais um mandato de três anos. A nova eleição está prevista para o fim de 2023. Não foi alterado o tempo de duração dos mandatos.

Julio Casares consegue a aprovação do CD e poderá concorrer a mais um mandato de presidente. Foto: Rubens Chiri/ saopaulofc.net

Essa não foi a primeira vez que a reeleição foi colocada em pauta no São Paulo. No fim da última temporada, ela estava inserida em uma proposta mais ampla, que envolvia inclusive uma redução no número de conselheiros. Apesar de aprovado no Conselho Deliberativo, o projeto foi vetado pelos sócios. Agora, caberá ao grupo da situação convencer os sócios a autorizar a reeleição.

O São Paulo vive sequenciais crises políticas desde o terceiro mandato de Juvenal Juvêncio. O clima dos bastidores acabou prejudicando planejamento e consequentemente o desempenho do clube no futebol. Desde a saída do icônico mandatário, houve a renúncia de Carlos Miguel Aidar, o mandato turbulento de Leco e agora o comando do criticado Julio Casares.