São Paulo e Corinthians na Copa do Brasil pode ser o recorde de público do Morumbi na temporada

A semifinal entre São Paulo e Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil terá casa cheia. Pela primeira vez na temporada de 2023, nenhuma parcial de venda de ingresso foi divulgada pelo time do Morumbi, mas o site da Total Acesso, empresa responsável pela comercialização das entradas para a partida, informa que todos os setores do estádio estão esgotados.

A venda de ingressos para a partida desta quarta-feira no Morumbi começou primeiramente para os sócios-torcedores do São Paulo. Apesar da antecedência, a alta procura da torcida fez com que a carga destinada para a venda prioritária fosse esgotada antes que todas as categorias de sócios fossem contempladas. Desta forma, a expectativa de um recorde de público na temporada ficou ainda mais real.

Desde da última segunda-feira, 14, o site da Total Acesso, empresa responsável pela venda dos ingressos, informa que todos os setores do estádio estão com entradas esgotadas. Desta forma, como a capacidade do Morumbi é acima de 65 mil lugares, é esperado que a disputa por um dos lugares na decisão da Copa do Brasil tenha mais de 63 mil pessoas nas arquibancadas. Apesar disso, uma das torcidas organizadas do São Paulo está vendendo um kit que conta com um ingresso para a partida desta quarta-feira.

São Paulo e Corinthians pode ter mais de 63 mil pessoas no estádio do Morumbi nesta quarta-feira Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC

Na atual temporada, a torcida do São Paulo vem comparecendo em peso no estádio durante os jogos e bateu a marca de mais de um milhão de pessoas nos jogos da temporada na vitória contra o San Lorenzo pelas oitavas de final da Sul-Americana.

Caso consiga um público maior do que 60 mil pessoas na partida desta quarta-feira, essa será a primeira vez que o estádio do Morumbi terá uma presença de torcida tão grande desde a primeira partida da final do paulista de 2022 contra o Palmeiras, quando 60.338 torcedores estiveram nas arquibancadas.

Confira os maiores públicos do Morumbi em 2023

