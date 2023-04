São Paulo corre risco de não ter atacantes para jogo da Sul-Americana: ‘Situação delicada’, diz Ceni

Além de sair sem os três pontos do Rio, o São Paulo volta com duas preocupações para casa. Luciano e David sentiram a coxa e o joelho, respectivamente, e vão ser avaliados no retorno à capital paulista. O técnico Rogério Ceni disse ainda que Calleri “está no limite” e que Erison trabalha para estar 100%, mas corre o risco de ficar sem atacantes para o jogo com o Puerto Cabello, terça-feira, pela Sul-Americana.

“A situação é mais delicada porque temos o Calleri que fez 180 minutos voltando de um mês parado e também está no limite. O Luciano levou uma ‘paulistinha’ na coxa e o David levou uma pancada no joelho que preocupa também. E nós temos o Erison que está tentando ficar pronto para terça-feira, mas corremos o risco de ficar sem nenhum atacante para o jogo de terça. Mas o David é o que tem o risco maior de ficar mais de um jogo fora.”

Luciano sentiu a coxa após levar uma pancada e foi substituído no intervalo. O camisa 10 deu lugar a David, que sentiu o joelho após forte trombada com o volante Danilo Barbosa. Ele foi substituído por Marcos Paulo.

Rubens Chiri/São Paulo Futebol Clube Foto: Rubens Chiri/São Paulo Futebol Clube

“São coisas que acontecem. Pancadas. É um jogo de esforço muito grande de todos. Por isso que a gente lamenta muito não conseguir levar a vitória daqui, porque quando você se dedica, se esforça tanto assim e corre o risco de lesões, você gostaria ao menos de ficar com os três pontos, mas não fomos eficazes nas finalizações.”

Calleri teve uma lesão ligamentar no tornozelo em fevereiro e ficou fora do mata-mata do Paulistão, quando o São Paulo caiu nas quartas para o Água Santa. Ele voltou somente na terça-feira desta semana, no empate sem gols com o Ituano pelo confronto de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Erison, por sua vez, machucou a coxa no primeiro jogo que fez com a camisa do São Paulo. Ele se recuperou a tempo da estreia do time na Sul-Americana, contra o Tigre, e marcou os gols da vitória por 2 a 0, na Argentina. Na semana seguinte, também atuou diante do Ituano. Ele não pôde estar em campo diante do Botafogo por estar emprestado ao time tricolor pelo clube carioca.

O São Paulo ainda conta com uma série de jogadores no departamento médico. Ferraresi, Galoppo, André Anderson, Igor Vinicius, Wellington e Moreira seguem em tratamento. Após o duelo com o Puerto Cabello, o time recebe o América-MG, no sábado, pelo Brasileirão.