São Paulo massacra desastroso Tolima e fica perto das oitavas da Sul-Americana

Sensatez e paciência foram as palavras chave para o São Paulo conseguir abalar a estratégia desastrosa do Deportes Tolima, nesta quinta-feira, e aplicar uma goleada por 5 a 0 sobre os colombianos, no Morumbi, pela quinta rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana. Com um jogador a mais em campo por mais de 65 minutos, os comandados de Dorival Junior não tiveram dificuldades para reencontrar o caminho das vitórias após dois tropeços consecutivos.

Com o resultado, o São Paulo permanece na liderança da chave, com 13 pontos. Em seguida vem o Tigre, com 10. Tolima, que somou cinco pontos até aqui, e Academia Puerto Cabello, que perdeu todos os jogos, estão eliminados.

No dia 27 de junho, novamente no Morumbi, o time tricolor recebe os argentinos para definir quem fica com a liderança do Grupo D. O primeiro colocado vai diretamente às oitavas de final, enquanto o segundo terá de jogar um playoff com um dos terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores. Para avançar na ponta, o São Paulo pode perder por até três gols de diferença.

São Paulo aproveita vantagem numérica para construir goleada

Os colombianos começaram o jogo com mais volume diante da urgência de vitória, mas confundiram vontade com agressividade e cometeram várias faltas contra os jogadores são-paulinos. Ao empurrar os donos da casa para o campo de defesa, o Tolima abriu espaços para o São Paulo armar jogadas de velocidade pelas beiradas.

Foi assim que o São Paulo abriu o marcador. Luciano arrancou pelo meio, encontrou Calleri pela esquerda. O argentino ficou no mano a mano com a marcação, ajeitou a bola para a perna direita e acertou um lindo chute, aos 28 minutos. Se a vida do Tolima estava difícil, ficou ainda mais. Riascos foi expulso após receber o segundo cartão amarelo por cometer falta durante o progresso do ataque são-paulino que levou ao gol.

Não demorou muito para o cenário do jogo tornar o São Paulo o protagonista no ataque. As circunstâncias levaram os donos da casa a controlar a posse de bola e permitiram que, aos 35, Luciano concluísse em gol uma bela trama, ampliando o placar. Dois minutos depois, Caio Paulista fez mais um, mesmo sem tanto capricho técnico.

O grande diferencial do São Paulo no jogo foi não se deixar levar pela postura violenta dos colombianos. O time se manteve ponderado e parecia prever que a qualquer momento a estratégia do Tolima iria por água a baixo.

Calleri abriu a contagem na vitória são-paulina sobre o Tolima no Morumbi. Foto: Nelson Almeida/ AFP

Vitória encaminhada permite descanso no segundo tempo para o São Paulo

Com a vitória encaminhada, o técnico Dorival Junior optou por administrar a energia da equipe e trocou alguns titulares na volta do intervalo, dando descanso para Calleri, Rafinha e Pablo Maia, de olho no clássico com o Palmeiras no domingo, às 16h, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo acontece no Morumbi e terá transmissão da Globo e do Premiere.

O São Paulo seguiu administrando o jogo e buscando com cautela uma vantagem ainda maior no marcador. Caio Paulista, aos 16, emendou uma pancada, de primeira na entrada da área, e fez mais um golaço. Ainda teve tempo para David deixar o seu, aproveitando assistência de Juan.

Sem poder de reação, aos colombianos só restou ouvir os gritos de “olé” da torcida tricolor. O São Paulo manteve a tranquilidade e conduziu a goleada até o apito final.

SÃO PAULO 5 x 0 DEPORTES TOLIMA