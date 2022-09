São Paulo desafia jejum de 77 dias como visitante para se recuperar no Brasileirão

Há quatro jogos sem vencer no Brasileirão e um dos piores times do returno, o São Paulo precisa se concentrar na disputa do torneio nacional para não ver os riscos de rebaixamento aumentarem. Para dar início a esse novo momento, nesta 27ª rodada, o time de Rogério Ceni terá pela frente o Ceará, adversário direto na parte inferior da tabela. O jogo acontece neste domingo, às 16h, na Arena Castelão.

A última vitória do São Paulo como visitante na temporada foi no distante 3 de julho, sobre o Atlético Goianiense, por 2 a 1 pelo Campeonato Brasileiro. Esse foi seu único triunfo fora de casa no torneio até aqui. A Arena Castelão, porém, traz boas lembranças. Foi lá que o time tricolor foi algoz do Ceará e o eliminou nos pênaltis nas quartas de final da Copa sul-americana, para cuja decisão o São Paulo está classificado e pega o equatoriano Independiente del Valle no dia 1º de outubro, em Córdoba, na Argentina.

Se as estatísticas e o momento tricolor jogam contra, o torcedor do São Paulo tenta se apegar na necessidade da equipe de se recuperar no Brasileirão para confiar em uma vitória longe de seus domínios. Outro ponto favorável é que o Ceará é um dos piores mandantes do campeonato. Os alvinegros só ganharam três jogos em 13 disputados.

São Paulo e Ceará têm campanhas quase idênticas: 31 pontos, seis vitórias, treze empates e sete derrotas. O saldo de gols é o critério que os diferencia neste momento, com os paulistas em vantagem (2 a 0). Ambos estão perigosamente próximos da zona da degola e, apesar dos conjuntos mais confiáveis que possuem em relação aos adversários, estão com o sinal de alerta ligado para os compromissos decisivos.

Rogério Ceni precisa fazer o São Paulo ganhar fora de casa no Brasileirão

No São Paulo, a escalação será condizente com o aspecto físico dos jogadores. Rogério Ceni se preocupa com a recuperação dos atletas após a derrota para o Flamengo na Copa do Brasil e se vê obrigado a economizar energia para a final da Copa sul-americana, que acontece em duas semanas.

“A gente pensa no dia 1º, mas não podemos nos dar ao luxo de desperdiçar pontos no Brasileirão. Temos que tentar o melhor que a gente tem na parte física e técnica. Chegou em um ponto em que não dá mais pra deixar para depois. Vamos jogar com o máximo de força possível contra o Ceará e o Avaí. Precisamos usar tudo o que temos para não correr riscos no Brasileirão. Não podemos deixar acontecer isso”, afirmou Rogério Ceni.

Ceni já sabe de antemão que não poderá contar com o zagueiro Miranda e o atacante Eder, que estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Assim, o ex-goleiro mantém certo mistério para definir o time titular para o jogo com o Ceará. A fisiologia será novamente crucial para a escalação.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ X SÃO PAULO

CEARÁ: João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Gabriel Lacerda e Bruno Pacheco; Richard Coelho e Richardson; Vina (Guilherme Castilho), Lima, Mendoza e Jô (Zé Roberto). Técnico: Lucho González.

SÃO PAULO: Felipe Alves; Rafinha, Ferraresi, Diego Costa (Luizão) e Reinaldo (Welington); Pablo Maia, Rodrigo Nestor (Galoppo), Igor Gomes (Patrick) e Alisson; Bustos (Luciano) e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

JUIZ: Maguielson Lima Barbosa (DF)

HORÁRIO: 16h

LOCAL: Arena Castelão.

TV: Globo e Premiere.