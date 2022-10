São Paulo duela com Atlético-GO antes de confrontos contra quatro de cinco times do G-8

Publicidade

O objetivo do São Paulo de retornar à Libertadores reserva uma reta final de Brasileirão com jogos complicados. A equipe tricolor enfrenta o Atlético-GO, que ocupa a zona do rebaixamento, nesta quinta-feira, às 19h, no Morumbi, e depois se prepara para duelos difíceis diante de Atlético-MG (casa), Fluminense (fora), Internacional (casa) e Goiás (fora), sendo quatro dos cinco times entre os oito primeiros da tabela.

O regulamento do Brasileirão concede seis vagas às equipes para a fase de grupos da Libertadores. O G-6 pode virar G-8 a depender de alguns resultados. Campeão da Copa do Brasil, o Flamengo já está entre os seis primeiros, então uma sétima vaga deve ser aberta.

Rogério Ceni tem missão de levar o São Paulo de volta à Copa Libertadores

O G-8 do Brasileirão também é uma possibilidade que será definida no próximo sábado. Caso o time carioca vença a final da Copa Libertadores para o Athletico-PR, a vaga extra para a principal competição internacional fica com o oitavo colocado. Se o time paranaense for o campeão e terminar a competição entre os sete primeiros – hoje é sexto – também vira G-8.

O São Paulo venceu três partidas, empatou uma e perdeu apenas outra desde a derrota na final da Copa Sul-Americana para o Independiente Del Valle, do Equador. O técnico Rogério Ceni deve manter a base do time que bateu o Juventude, em Caxias do Sul, na última rodada.

O volante Pablo Maia recebeu o terceiro cartão amarelo no domingo e deve ser substituído por Luan. No ataque, Luciano fica à disposição após cumprir suspensão. A zaga novamente será composta por Rafinha, Luizão e Léo já que Diego Costa e Miranda não tem condições de jogo.

As duas equipes se enfrentaram na semifinal da Copa Sul-Americana e o time paulista levou a melhor após perder na ida por 3 a 1, mas ganhar na volta por 2 a 0 e, depois, nos pênaltis. Luciano marcou três gols nos três duelos diante da equipe goiana neste ano.

O Atlético-GO está na 17ª posição, com 33 pontos, um a menos que o Ceará, o primeiro time fora da zona do rebaixamento do Brasileirão. A equipe goiana está invicta nos últimos cinco jogos, tendo vencido três e empatado duas.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO: Felipe Alves; Rafinha, Luizão e Léo; Moreira, Luan (Colorado), Rodrigo Nestor, Patrick e Reinaldo; Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

ATLÉTICO-GO: Renan; Dudu, Wanderson, Lucas Gazal e Arthur Henrique; Baralhas, Willian Maranhão e Wellington Rato; Airton, Churín e Luiz Fernando. Técnico: Eduardo Souza.

ÁRBITRO: Bruno Arleu de Araujo (FIFA).

HORÁRIO: 19h.

LOCAL: Morumbi.

TRANSMISSÃO: Premiere.