São Paulo e Corinthians jogam de olho na Copa do Brasil e com pensamentos diferentes no Brasileirão

Um São Paulo animado e aliviado pela classificação à final da Sul-Americana contra um Corinthians descansado e renovado após não ter compromissos durante a semana. Esse é o cenário do Majestoso deste domingo, às 16h no Morumbi. Os dois jogam por objetivos diferentes no Brasileirão, mas uma semelhança os une: o pensamento no duelo da volta da semifinal da Copa do Brasil no meio da semana.

O São Paulo levou 3 a 1 na ida do Flamengo e tem uma missão inglória na quarta-feira, quando reencontra o rival rubro-negro no Maracanã. O Corinthians empatou por 2 a 2 com o Fluminense no Rio e depende de uma vitória simples na quinta, em sua casa, para avançar à final do torneio nacional.

Enquanto os duelos decisivos não chegam, o foco é o Brasileirão. O time tricolor faz a projeção de se distanciar da zona de rebaixamento e precisa da vitória para encerrar uma série de três jogos sem ganhar na competição. Hoje, soma 30 pontos e está a cada rodada mais perto do grupo que luta contra o descenso.

A equipe alvinegra soma 43 pontos e mantém sua perseguição ao líder Palmeiras. A ideia é melhorar, sobretudo, o retrospecto recente contra o rival do Morumbi. O Corinthians saiu vitorioso de apenas um dos últimos dez clássicos com o São Paulo. Empatou três vezes e amargou cinco derrotas.

Corinthians e São Paulo têm objetivos diferentes no Brasileirão

O único triunfo neste período aconteceu no Brasileirão de 2020, por 1 a 0. No Morumbi, o São Paulo tem sido soberano, tanto que o último revés para o rival de Itaquera já tem cinco anos.

Com a classificação à decisão da Sul-Americana, o Morumbi deve estar lotado para o clássico. A pressão que vinha sofrendo o São Paulo virou combustível para eliminar o Atlético-GO e pode ser usada da mesma maneira para se afastar da zona de rebaixamento. O pensamento é não lutar, mais uma vez, contra a queda nas últimas rodadas, como aconteceu em 2021.

É possível Rogério Ceni e Vítor Pereira preservem alguns jogadores em razão da proximidade e da importância da semifinal da Copa do Brasil. Mas, se isso acontecer, serão poucos os poupados. Renato Augusto pode ser um deles. No São Paulo, a preservação se dará também por desgaste. O elenco foi ao seu limite na suada classificação garantida nos pênaltis contra o Atlético-GO.

No Corinthians, Fagner, recuperado de lesão, deve começar jogando. Os desfalques são Rafael Ramos, Raul Gustavo, Júnior Moraes e Maycon. Du Queiroz retorna após cumprir suspensão.

“Contra o São Paulo, vamos fazer uma equipe que nos permita competir”, disse Vítor Pereira, depois de ter uma semana só para treinos e descanso. Ceni, por sua vez, não pensa ainda na decisão continental. Sua cabeça está no clássico. “Se no dia 1º de outubro (data da final) me sagrar campeão, vou dormir tranquilo. É diferente ir para final e ser campeão. Mas agora penso no jogo de domingo”, comentou.

SÃO PAULO X CORINTHIANS

SÃO PAULO: Felipe Alves; Igor Vinícius, Diego, Léo e Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor Galoppo e Patrick; Calleri e Luciano. Técnico: Rogério Ceni.

CORINTHIANS: Cássio, Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos; Fausto Vera, Du Queiroz e Giuliano; Róger Guedes, Gustavo Mosquito e Yuri Alberto. Técnico: Vítor Pereira.

Juiz: Marcelo de Lima Henrique (CE).

Horário: 16h.

Local: Morumbi.

TV: Globo, Premiere.