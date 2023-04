São Paulo faz último jogo-treino e deve ter Erison para estreia na Sul-Americana

O técnico Rogério Ceni aproveitou a manhã deste sábado para fazer ajustes na equipe antes da estreia do São Paulo na Copa Sul-Americana. A principal novidade deve ser a presença de Erison no comando do ataque pelas ausências de Calleri e Galoppo. O elenco foi testado em um jogo-treino com o Joseense, time da quarta divisão.

Na atividade, que terminou 11 a 0 para a equipe de Rogério Ceni, o comandante aproveitou o trabalho para observar também atletas que não estão sendo muito aproveitados. Seguindo uma prática recente, o clube não quis divulgar o placar e nem mesmo o time que foi utilizado. Já de olho no confronto de quinta-feira diante do Tigres, pela Sul-Americana, o treinador testou diferentes variações.

O São Paulo está no Grupo D da fase de classificação do torneio e terá como adversários o Puerto Cabello, da Venezuela, o Deportivo Tolima, da Colômbia além do Tigre, da Argentina, que será seu primeiro rival. O confronto está marcado para esta quinta-feira.

Este foi o terceiro jogo-treino marcado pelo clube desde que o time foi eliminado precocemente do Campeonato Paulista. As partidas vem usando realizadas no CT da Barra Funda. Os atletas ganham folga no domingo e a reapresentação está marcada para a segunda-feira. Rogério deve definir até a noite deste sábado a lista de jogadores que vão fazer parte da fase de grupos da sul-americana.