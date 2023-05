São Paulo faz visita ao Tolima para confirmar evolução com Dorival

Ainda invicto após três partidas, o técnico Dorival Júnior faz na noite desta terça-feira o jogo mais importante deste seu início de trabalho no São Paulo. O time enfrenta o Tolima às 19h (horário de Brasília), na cidade de Ibaqué, pela Copa Sul-Americana, e se vencer voltará da Colômbia com a vaga nas oitavas de final da competição bem encaminhada, mesmo que depois ainda vá ficar faltando três rodadas para o encerramento do Grupo D.

O Tricolor lidera a chave com seis pontos, após vitórias por 2 a 0 sobre Tigre e Puerto Cabello. O Tolima tem três pontos, assim como os argentinos. Os venezuelanos não marcaram ponto após duas rodadas.

Vitória nesta terça-feira aproximará bastante o São Paulo da vaga porque depois o time fará duas partidas em casa - contra o próprio Tolima e o Tigre. Porém, pelo fato de atuar na casa do adversário e pela classificação do grupo, um empate não será mal resultado.

Dorival novamente não poderá com Calleri, que em recuperação da dengue nem viajou para a Colômbia. Erison, fora do time há quatro partidas por causa de uma lesão na coxa esquerda, fez um trabalho de fortalecimento muscular na manhã desta terça-feira em Bogotá, onde o time treinou no CT da seleção colombiana antes de viajar para Ibaqué, mas ainda é dúvida.

No entanto, Dorival não vê grande problema se não puder contar com um centroavante. “Não é só você ter homens de área. O importante é que os meias, e os atacantes de um modo geral, ataquem a última linha adversária. Você tem que fazer movimentos de infiltração de ataque para que você possa desestabilizar’', disse no sábado, após o empate por 1 a 1 com o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro.

Dorival deve escalar Rafinha na lateral direita desde o início, Arboleda na zaga e, se Erison não jogar, manter Wellington Rato e Luciano na frente. Marcos Paulo, que fez o gol tricolor em Curitiba e cuja entrada fez o time crescer, disputa um lugar com Alisson.

O Tolima não anda muito bem das pernas. No Campeonato Colombiano, disputado por 20 clubes, é apenas o 13º colocado, com quatro vitórias, sete empates e seis derrotas após 17 jogos. Por isso, aposta na Sul-Americana como “salvação’'. Tem vários jogadores contundidos e não vence há seis partidas.

Com isso, sobrou para o treinador. O colombiano Hernán Torres foi substituído pelo argentino Juan Cruz Real, que estreia esta noite contra o São Paulo. “A equipe precisa ser muito competitiva’', disse Real, que no entanto, ponderou: “Mas isso é difícil ser ter todos os jogadores à disposição.”

Ele, porém, deverá contar com quatro dos jogadores que estavam machucado: os atacantes Lucumí e Brayan Gil, o zagueiro Julián Quiñones e o lateral Junior Hernández.

FICHA TÉCNICA:

TOLIMA:Christian Vargas; Fabián Mosquera, José Cuenú, Julián Quiñones e Junior Hernández; Juan Rubiano e Juan Valencia; Brayan Gil, Jeison Lucumí e Facundo Boné; Diego Herazo.

Técnico: Juan Cruz Real.

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Luan, Pablo Maia e Rodrigo Nestor; Marcos Paulo (Alisson), Luciano e Erison (Welington Rato).

Técnico: Dorival Júnior.

Árbitro: Felipe González (CHI).

Horário: 19h.

Local: Estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué.

TV: SBT e ESPN.