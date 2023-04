São Paulo joga mal, mas ganha no Morumbi com gol de ‘desafeto’ de Rogério Ceni

Pivô de uma crise no São Paulo depois de brigar com Rogério Ceni e quase derrubar o treinador, o atacante Marcos Paulo ajudou a dar paz ao chefe. Saiu de seus pés o gol que abriu o caminho para a sofrida vitória por 2 a 0 sobre o frágil Puerto Cabello nesta terça-feira, no Morumbi, pela segunda rodada da Sul-Americana. O triunfo deve dar trégua aos dias turbulentos do time tricolor.

No Morumbi debaixo de chuva, o time do - um pouco mais aliviado - Rogério Ceni fez uma sonolenta apresentação diante de seu torcedor. Teve muitas dificuldades contra a equipe venezuelana, com claras limitações técnicas, que fez seu primeiro jogo fora de seu país na história, e só resolveu a partida nos instantes finais, com dois gols depois dos 40 minutos. Marcos Paulo fez o primeiro e depois foi abraçar o treinador, mostrando que os problemas foram superados. Michel Araújo fechou a conta.

Embora esteja ainda pressionado por atuações e resultados ruins, o São Paulo tem situação favorável na Sul-Americana. Lidera o Grupo D com seis pontos e 100% de aproveitamento. Sem pontuar, o Puerto Cabello é o lanterna da chave.

Apático, sonolento e incapaz de se impor contra um rival frágil tecnicamente, mas mais organizado, o São Paulo fez um péssimo primeiro tempo. Escalado com muitos reservas, não conseguiu sequer fazer o goleiro Romero trabalhar nos primeiros 45 minutos.

O líder do Campeonato Venezuelano não se limitou a se defender e até ofereceu dificuldades ao São Paulo no Morumbi. Subiu a marcação e tentou atacar pelo lado esquerdo. Só não balançou as redes porque esbarrou em suas evidentes debilidades. Já os mandantes deixaram o campo vaiados, como se esperava, pelos 16 mil são-paulinos que pagaram ingresso para ver, debaixo de uma tempestade, uma das piores partidas da equipe no ano.

São Paulo ganhou do modesto Puerto Cabello no Morumbi com gols no fim do jogo Foto: Isaac Fontana/EFE

No segundo tempo, a presença de Calleri, lançado por Ceni na vaga do jovem Juan, fez o São Paulo melhorar sua limitada produção ofensiva. Mesmo sozinho na área, o argentino ofereceu perigo à defesa dos venezuelanos. Brigou, lutou pelo alto e levou perigo de cabeça. A equipe melhorou, acertou o travessão com Beraldo até que o panorama mudou no fim.

Inquieto, mas perdido, Ceni fez modificações estranhas. Trocou um atacante - Luciano - por um jovem lateral (Patryck) e viu o ambiente de tensão aumentar. Com a consciência de que sua segunda passagem pelo clube do qual foi ídolo como jogador pode estar acabando, ouviu novas vaias vindas das arquibancadas e resolveu lançar mão de Marcos Paulo, que quase fez Ceni perder o cargo há menos de um mês depois de discutir com o treinador em um treino e ganhar o apoio dos companheiros.

Quis o destino que Marcos Paulo, ironicamente, desse alguma paz a Ceni. Foi do atacante o gol que tirou o sufoco do são-paulino e abriu o caminho para a suada vitória em casa. Aos 40, ele marcou após pivô de Calleri. Dois minutos depois, Michel Araújo fez o segundo de perna esquerda e definiu o placar. Após o apito final, Marcos Paulo abraçou Ceni e mostrou que as desavenças ficaram no passado.

SÃO PAULO 2 X 0 PUERTO CABELLO

SÃO PAULO: Rafael; Raí Ramos, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista (Marcos Paulo); Pablo Maia, Nestor e Michel Araújo; Alisson (Wellington Rato), Luciano (Patryck) e Juan (Calleri). Técnico: Rogério Ceni.

PUERTO CABELLO: Romero; Peraza, Da La Hoz (Joel Cáceres), Rivero e Osio; Cedeño, Zuma (Colina) e Lugo (Guerrero); Danny Pérez, Figueroa (Stephens) e Hernández (Ayine). Técnico: Noel Sanvicente.

Gols: Marcos Paulo, aos 40, e Michel Araújo, aos 42 do 2ºT.

Juiz: Ivo Mendes (Bolívia).

Amarelos: Rodrigo Nestor.

Público: 16.827.

Renda: R$ 485.825,00.

Local: Morumbi.