São Paulo lança uniforme número dois em homenagem ao tricampeonato mundial

O São Paulo confirmou nesta sexta-feira o lançamento do seu novo uniforme número dois para o restante da temporada 2025, a camisa é uma homenagem aos 20 anos da conquista do seu terceiro título mundial na história. O anúncio foi feito em uma campanha de marketing com a fornecedora de material esportivo New Balance.

A peça conta com detalhes diferenciados, entre eles um selo nas costas com os dizeres “Um é pouco. Dois é bom. Três, só São Paulo”. Atrás do escudo, na parte interna, foi incluído uma parte do hino do clube em japonês. Também se sobressaem detalhes em dourado na gola e nos punhos, além de um brasão com flores de cerejeira, planta típica do Japão. Tudo em alusão ao país que as três taças foram conquistadas.

Clube lança uniforme número dois em homenagem ao tricampeonato Mundial. Foto: São Paulo FC

PUBLICIDADE No material publicitário divulgado, vemos os ex-jogadores Lugano, Josué e Mineiro, autor do gol do título do tricampeonato em 2005, recebendo a entrega dos uniformes em um bonito cenário no país asiático. A gravação aconteceu em dezembro de 2024, quando também foram feitas imagens para a apresentação da camisa titular. ”O ano de 2005 tem, claro, um significado muito especial para todos os são-paulinos, e a nova camisa away 2025 reflete isso muito bem, com o cuidado e atenção aos detalhes que fazem dela uma peça única em termos de representatividade e reforça de forma marcante o nosso orgulho em celebrar os 20 anos do tri mundial no Japão”, disse Eduardo Toni, executivo de Marketing do São Paulo.

A camisa já está disponível nas lojas virtuais do clube. E a partir deste sábado estará também nas lojas físicas da New Balance e do São Paulo. O modelo jogador, que os atletas usam em campo, pode ser comprado por R$ 499,99. A versão torcedor e a modelagem feminina podem ser adquiridas por R$ 349,99.

A estreia do novo modelo acontecerá já na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, quando o elenco de Luis Zubeldía enfrenta o Cruzeiro, no domingo, às 17h30, no MorumBis.