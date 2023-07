São Paulo libera Rafinha para jogo de lendas do Bayern dois dias antes de clássico com o Corinthians

Diretoria e comissão técnica do São Paulo liberaram o lateral-direito Rafinha para participar de um jogo amistoso na Alemanha com lendas do Bayern de Munique, no domingo, dois dias antes do clássico com o Corinthians, na terça-feira, na Neo Química Arena, pelas semifinais da Copa do Brasil. Assim, o capitão do time tricolor não encara o Cuiabá, neste sábado, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Segundo apurou o Estadão, o jogador não seria utilizado na partida deste sábado. Ele retorna ao Brasil logo após a homenagem para a preparação para o duelo com o Corinthians. Ele não treinou com o elenco nesta sexta-feira e perderá também a atividade de domingo. O lateral deve chegar ao Brasil nas primeiras horas da segunda-feira e o clube conta com o atleta para o clássico independentemente de ele entrar em campo na Alemanha. Ainda não é possível afirmar se Rafinha vai mesmo atuar no amistoso.

Rafinha foi liberado para participar de jogo de lendas do Bayern e retorna ao Brasil na véspera de jogo com o Corinthians. Foto: Isaac Fontana / EFE

A presença de Rafinha no evento foi confirmada pelo Bayern nesta quinta-feira. O brasileiro jogou pelo time bávaro de 2011 a 2019 e conquistou 18 troféus, incluindo sete títulos do Campeonato Alemão e uma Liga dos Campeões. Outras lendas brasileiras do time alemão que vão participar do amistoso são Zé Roberto, Élber, Dante e Paulo Sergio.

Aos 37 anos, Rafinha tem sido peça importante no time de Dorival Júnior na temporada. Titular absoluto, o lateral foi o responsável por marcar o único gol do jogo de ida nas quartas de final contra o Palmeiras, no Morumbi. A vantagem foi importante para a equipe tricolor jogar com tranquilidade e vencer o rival também no confronto de volta, por 2 a 1, no Allianz Parque.

Sem Rafinha, Dorival Júnior terá Nathan e Raí Ramos como opções para a lateral-direita no duelo de amanhã com o Cuiabá, às 18h30, na Arena Pantanal. O time do Morumbi está na quarta posição, com 25 pontos. Flamengo e Grêmio, rivais na outra chave da semifinal da Copa do Brasil, estão na segunda e terceira colocação, respectivamente, com 27 e 26 pontos. O Botafogo lidera a competição de maneira isolada, com 39.