São Paulo nunca foi campeão: relembre todos os fracassos do clube na Copa do Brasil

A Copa do Brasil é o único título que falta na sala de troféus do São Paulo no Morumbi. Nesta quarta-feira, o clube mede forças com o rival Corinthians, às 19h30, valendo vaga na final da edição 2023 do torneio mata-mata. No jogo de ida, o time alvinegro ganhou por 2 a 1 e carrega vantagem do empate para o duelo decisivo.

O São Paulo está em sua 23ª participação na Copa do Brasil. Iniciando a disputa da atual edição na terceira fase, o clube do Morumbi teve como primeiro adversário o Ituano. Depois, pegou o Sport e precisou dos pênaltis para avançar. Nas quartas de final, despachou o Palmeiras, com duas vitórias. E, agora, na semifinal, tem o Corinthians pela frente.

Até aqui, o São Paulo acumulou uma série de fracassos. Em 2000, chegou perto do título, mas perdeu a final para o Cruzeiro. Uma classificação sobre o Corinthians representa uma boa chance de sair da fila. Relembre as demais participações do clube tricolor na Copa do Brasil:

Calleri é uma das esperanças de gol para o São Paulo diante do Corinthians. Foto: Andre Penner/ AP

1990 - Quartas de final

Em 1990, o São Paulo despachou União Bandeirante-PR e Grêmio, mas acabou eliminado pelo Criciúma nas quartas de final.

1993 - Quartas de final

Depois de passar por Sergipe e Rio Branco-AC, o São Paulo foi eliminado nas quartas pelo Cruzeiro, que terminou como campeão.

1995 - Quartas de final

O São Paulo eliminou Sergipe, Náutico e Remo até encarar o Grêmio e novamente ficar fora da semifinal.

1996 - Oitavas de final

Em 1996, o São Paulo caiu nas oitavas, diante do Internacional. Na fase anterior, passou pelo América-MG.

1997 - Oitavas de final

Nessa edição, o São Paulo teve repetiu a atuação do ano anterior. Na estreia, superou o Vila Nova-GO, mas nas oitavas viu o Vitória ser o seu carrasco.

1998 - Quartas de final

Em 1998, o São Paulo ganhou do Sampaio Corrêa e do Grêmio, mas nas quartas caiu diante do Vasco.

1999 - Oitavas de final

O São Paulo voltou a parar nas oitavas de final em 1999. CSA e Ypiranga-AP não fizeram frente ao time tricolor, mas o Botafogo foi melhor e avançou.

2000 - Vice

A melhor participação do São Paulo na Copa do Brasil aconteceu em 2000. O time foi até a final. Depois de passar por Comercial-MS, Sinop-MT e América-RN, o São Paulo encarou o Palmeiras nas quartas, onde ganhou os dois jogos (cenário semelhante ao da edição de 2023). Na semi, eliminou o Atlético-MG, mas na final perdeu o jogo decisivo, no Mineirão, de virada, com gol no apagar das luzes anotado por Giovanni.

Jogadores do Cruzeiro comemoram título sobre o São Paulo em 2000. Foto: Paulo Pinto/ AE

2001 - Quartas de final

Em 2001, o São Paulo viu as quartas de final serem novamente o limite para o time no torneio. Depois de despachar Botafogo-PB, Ceará e Vitória, perdeu para o Grêmio e se despediu da Copa do Brasil.

2002 - Semifinal

Em 2002, o adversário desta noite foi o carrasco na semifinal. O São Paulo construiu a campanha com classificações sobre Treze-PB, Flamengo-PI, Figueirense e Vasco, mas parou no Corinthians.

2003 - Quartas de final

São Raimundo-AM, Gama e Figueirense foram eliminados pelo São Paulo nas primeiras etapas, mas nas quartas o time caiu para Goiás por causa do critério do gol fora de casa.

2011 - Quartas de final

Depois de uma vácuo de oito anos por causa do regulamento da Copa do Brasil, que impedia a participação de clubes da Libertadores no torneio, o São Paulo voltou a disputar o mata-mata nacional em 2011, por não ter se classificado para o Continental no ano anterior. O time do Morumbi despachou Treze-PB Santa Cruz e Goiás, mas nas quartas caiu para o Avaí e os muros do clube foram pichados com ofensas ao técnico Paulo César Carpegiani.

Dagoberto era uma das estrelas daquele São Paulo de 2011. Foto: José Patrício/ AE

2012 - Semifinal

O Coritiba foi o algoz do São Paulo em 2012. O clube tricolor passou por Independente-PA, Bahia de Feira, Ponte Preta e Goiás, mas foi eliminado pelo adversário paranaense na semifinal.

2014 - Terceira fase

Depois de ganhar de CSA e CRB, o São Paulo teve participação abreviada ao ser eliminado pelo Bragantino na terceira fase.

2015 - Semifinal

O São Paulo novamente viu um rival interromper seu sonho de levar a Copa do Brasil. Na semi, foi eliminado pelo Santos depois de ter passado por Vasco e Ceará.

2016 - Oitavas de final (estreia)

O São Paulo caiu logo na fase de estreia da Copa do Brasil de 2016. Diante do Juventude foi eliminado no critério do gol fora de casa.

O Juventude despachou o São Paulo na Copa do Brasil de 2016. Foto: JF Dorio/ Estadão

2017 - Quarta fase

Moto Club-MA, PSTC-PR e ABC não foram páreos para o São Paulo nas fases iniciais, mas na quarta fase, o Cruzeiro voltou a ser um carrasco e despachou o clube do Morumbi.

2018 - Quarta fase

Em 2018, o cenário de repetiu. Depois de eliminar Madureira, CSA e CRB, foi eliminado na quarta fase pelo Athletico-PR.

2019 - Oitavas de final (estreia)

O São Paulo iniciou sua participação na Copa do Brasil de 2019 nas oitavas de final e logo foi desclassificado. O Bahia ganhou os dois encontros e encerrou a participação do time do Morumbi.

2020 - Semifinal

Depois de passar por Fortaleza e Flamengo, o São Paulo foi eliminado na semifinal pelo Grêmio.

2021 - Quartas de final

Na fase de estreia, o São Paulo despachou o Vasco, mas viu o Fortaleza ganhar a revanche e pôr fim em sua campanha.

2022 - Semifinal

Em 2022, a ida para a final bateu na trave de novo. Após eliminar Campinense, Manaus, Juventude, Palmeiras e América-MG, o São Paulo não conseguiu superar o Flamengo de Dorival Júnior.