São Paulo oferece migalhas ao seu torcedor e Ceni já não tem mais o comando do elenco na temporada

O São Paulo chegou ao fundo do poço. A derrota em casa para o Internacional e as vaias do torcedor resumem os frutos plantados pelo time nesta temporada. A equipe não corre risco de rebaixamento no Brasileirão e isso deve ser encarado como um alívio por todos no Morumbi, mas é migalha perto dos investimentos, do esforço para colocar as finanças em dia e da insistência para manter Rogério Ceni no comando. Nada dá certo para o São Paulo porque o grupo é ruim, sem fibra, sem ânimo, sem inteligência nas jogadas, com opções erradas de ataque, de saída de bola, de posicionamento e de tomadas de decisões. Tudo isso é dentro de campo.

Não há como o treinador interferir nesses aspectos durante a partida. Os jogadores do São Paulo fazem leituras equivocadas das situações de jogo e isso faz com que o técnico se descabele à beira do gramado, sem entender por que eles não fazem na partida o que treinam no Centro de Treinamento.

Rogério vai ter de conversar com seu elenco e decidir quem sai e quem fica para a temporada 2023 Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC

Estou confiante que treinam e entendem o que Ceni pede na preparação. Abrir os treinos para a torcida e imprensa poderia ser uma medida para mostrar como as coisas estão sendo feitas no clube, ao menos duas vezes por semana. Atualmente, ninguém sabe o que esses caras do São Paulo fazem na Barra Funda.É claro que há jogadores que se salvam dessa ruindade coletiva, como o atacante Calleri. Há outros. O jogador argentino não se conteve depois da derrota para o Inter e detonou tudo e todos. Não é de hoje que o torcedor são-paulino acompanha Calleri isolado no ataque, correndo atrás da bola quase que sozinho. Essa ruindade já o contagiou também. Ele anda perdendo gols, mas ainda forma o exército de um homem só nessa batalha para que o time ganhe vaga na Libertadores da América do ano que vem.

Calleri não rachou o grupo, apenas ‘estourou’ com a situação frágil da equipe dentro de sua casa após um resultado importante que foi adverso. O elenco está em situação de fim de feira e festa. Todos estão se enganando. Ceni já não tem mais o comando. Tem o poder, vai ficar com ele, mas não conseguirá comandar se não limpar o grupo. Ninguém mais ouve o que ele diz. Patrick não quis sair contra o Fluminense. Há outras que acham que o treinador está perdido. A diretoria optou por mantê-lo e assim será, gostem ou não os atletas e a torcida.

O São Paulo não se encontra em campo e não vibra. E nada vai acontecer se a diretoria, juntamente com a comissão técnica de Ceni, não tiver coragem para mexer no vespeiro, afastar atletas, dispensar outros e mudar as caras dos que vestem a camisa da equipe. Ceni, ficando mesmo para 2023, porque ainda tenho dúvidas se ele quer isso, tem de peneirar seu elenco feito um garimpeiro atrás de ouro ou prata. E se não parar nada na peneira, tem de deixar a água suja levar esses caras embora.

Esse trabalho já foi começado no clube, mas nunca levado como se deveria, até o fim. Para e começa. Para e começa. E nunca dá em nada. Não avança. Não há mais o que fazer com esses jogadores. Não entendo ser problema do treinador, afinal, tantos outros já passaram pelo Morumbi sem o mesmo sucesso. Não vejo outro caminho. Ou o São Paulo faz a limpeza que precisa ou vai começar 2023 da mesma forma, catando migalhas pelo caminho. O torcedor são-paulino não merece isso. O trabalho deve envolver o presidente Julio Casares, o coordenador de futebol Muricy Ramalho e o treinador Rogério Ceni. Não há mais tempo para esperar.