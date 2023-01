São Paulo oficializa chegada de Caio Paulista até dezembro: ‘Farei de tudo para ajudar’

Caio Paulista é jogador do São Paulo. O atacante que “quebrou o galho” como lateral-esquerdo do Fluminense na temporada passada e vem para ser opção do setor, foi oficializado neste sexta-feira, por empréstimo até o fim do ano.

“O São Paulo acertou a contratação de Caio Paulista, que chega por empréstimo do Fluminense até 31 de dezembro de 2023. O jogador atua como lateral-esquerdo e atacante. Seja bem-vindo”, oficializou o São Paulo.

Leia também Daniel Alves: polícia encontra sete impressões digitais de suposta vítima em banheiro de boate

Caio Paulista é o oitavo reforço contratado pelo São Paulo em grande reformulação do elenco realizada pelo técnico Rogério Ceni. Inicialmente, ele chega para brigar por posição com Welington na lateral esquerda, mas deve ganhar bastante oportunidades.

✍️ O São Paulo acertou a contratação de Caio Paulista, que chega por empréstimo do Fluminense até 31 de dezembro de 2023.



O jogador atua como lateral-esquerdo e atacante.#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/wsJAukt2ca — São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 27, 2023

“Estou muito feliz com esta oportunidade de defender o São Paulo. A torcida pode esperar muito trabalho, porque farei de tudo para ajudar os meus novos companheiros”, afirmou o reforço.

Dos recém-contratados, Rafael se firmou no gol e Wellington Rato é o armador principal do time. David chegou faz uma semana já foi assumindo a titularidade. Alan Franco, na defesa, Méndez no meio-campo e Marcos Paulo e Pedrinho na frente também vêm atuando com frequência, seja começando ou vindo do banco de reservas.

Apesar de ter assinado por empréstimo até o fim da temporada, Caio Paulista está com o preço fixado pelo Fluminense e, caso se destaque no Morumbi, pode ser comprado em definitivo em dezembro.