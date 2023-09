Saiba o que o São Paulo vai fazer com parte da premiação de R$ 88,7 milhões da Copa do Brasil?

A conquista do título inédito da Copa do Brasil proporcionará o pagamento de uma gratificação aos funcionários do São Paulo. A todos eles. O anúncio foi feito nesta sexta-feira pelo presidente do clube do Morumbi, Julio Casares, nas suas redes sociais. Na carta, enviada por e-mail a todos os colaboradores do São Paulo, o mandatário expõe que será feito o pagamento de uma “gratificação não-ajustada, em reconhecimento pelo trabalho e esforço conjunto de todos os funcionários.”

O documento ainda afirma que o cálculo dos valores que serão pagos a cada trabalhador foi feito a partir de um critério que considerou o “tempo de trabalho em 2023 e a carga horária”. A gratificação será paga aos colaboradores que têm vínculo empregatício com o São Paulo (CLT) e a jovens aprendizes do clube.

Julio Casares, presidente do São Paulo, discursa após a conquista da Copa do Brasil. Foto: Rubens Chiri/ saopaulofc.net

O título da Copa do Brasil rendeu ao São Paulo um total de R$ 88,7 milhões, somando os valores de todas as fases da competição com a premiação do campeão. De quebra, o time tricolor ainda garantiu a participação na Supercopa do Brasil e na fase de grupos da Copa Libertadores de 2024, que devem gerar pelo menos mais R$ 20 milhões de receitas, seguindo as cifras pagas em 2023 por CBF e Conmebol, respectivamente.

No post em que confirmou a premiação aos funcionários, Casares relembrou sua batalha contra a covid-19 e seu projeto no comando do São Paulo. “Quando Deus me salvou da covid-19 em agosto de 2021, ele me possibilitou concluir uma missão inclusiva e de reconhecimento. A reconstrução do São Paulo passa pela dedicação e comprometimento dos nossos funcionários de todos os níveis. Eles nunca trabalharam com tanto amor e carinho por uma causa. Merecem muito”, escreveu.