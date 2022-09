São Paulo pega o Avaí no Brasileirão antes de mudar foco para a final da Sul-Americana

Neste domingo, o São Paulo faz sua última apresentação antes da final da Copa Sul-Americana, agendada para o próximo sábado, dia 1º de outubro. A missão de Rogério Ceni vai além de somar uma preciosa vitória sobre o Avaí, às 20h, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador quer que a energia das arquibancadas inflamem seus jogadores para a decisão do torneio continental e fazer com que os atletas cheguem a Córdoba com bom ritmo físico e técnico.

O São Paulo conseguiu uma importante vitória diante do Ceará na rodada passada e com isso abriu margem para a zona de rebaixamento. O duelo com o Avaí, no entanto, não perdeu importância e é mais uma chance do time do Morumbi escalar a tabela de classificação para se manter à sombra da vaga na fase prévia da Libertadores, caso não fique com o título diante do Independiente del Valle.

Com 34 pontos somados em 27 jogos, o São Paulo ostenta a modesta 13ª colocação. A distância para a degola e o Avaí, que ocupa o 17º lugar, está em seis pontos. Se vencer diante de seus torcedores, o time tricolor salta momentaneamente para a 10ª posição, cola na luta pelo G-8 e passa a secar os rivais no próximo fim de semana.

Rodrigo Nestor em ação durante treinamento no CT da Barra Funda.

“Torcedor são-paulino, estamos esperando vocês neste domingo antes dessa decisão da Copa sul-americana tão importante. Também no Campeonato Brasileiro precisamos do apoio de vocês. Conto com todos no Morumbi”, afirmou o técnico Rogério Ceni em convocação à torcida feita pelas redes sociais do clube.

O horário do jogo entre São Paulo e Avaí não é nada convencional. A partida acontecerá às 20h deste domingo. O motivo para o “atraso” no jogo é o clássico entre Palmeiras e Corinthians, que marca a final do Campeonato Brasileiro Sub-20 e começa às 11h, na Neo Química Arena. As autoridades de segurança optaram por remanejar o jogo do time do Morumbi para diminuir as possibilidades de qualquer encontro entre torcedores rivais nos trajetos até seus respectivos estádios.

CONTAGEM REGRESSIVA

A seis dias da final da Copa Sul-Americana, Rogério Ceni não deverá poupar nenhum titular e escalará força máxima diante dos catarinenses. Apesar de problemas pontuais causados por lesões (como Nikão, Arboleda e Gabriel Neves), o ex-goleiro não tem nenhum atleta suspenso por cartões, mas não conta com o venezuelano Ferraresi, que defende a sua seleção em amistoso.

Para a alegria da torcida do São Paulo, o treinador não deve fazer alterações em sua linha de ataque, até pelas fragilidades do rival. Assim, o argentino Jonathan Calleri terá a companhia de Luciano como parceiro ofensivo. Igor Gomes, que ficou marcado negativamente pela expulsão diante do Atlético Goianiense na semifinal do torneio continental, segue como opção no banco de reservas.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO x AVAÍ

SÃO PAULO: Felipe Alves; Igor Vinicius, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson e Patrick; Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

AVAÍ: Glédson (Vladimir); Kevin, Bressan, Rafael Vaz e Cortez; Mateus Sarará, Bruno Silva e Jean Pyerre; Pottker, Natanael e Bissoli. Técnico: Lisca.

ÁRBITRO: Bruno Arleu de Araujo (Fifa-RJ).

HORÁRIO: 20h.

LOCAL: Morumbi.

TV: Première.