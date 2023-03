São Paulo pega o Botafogo de olho em vantagem nas quartas do Paulistão e podendo ajudar o Santos

Matematicamente classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista, o São Paulo vai buscar a vitória diante do Botafogo, em Ribeirão Preto, para se classificar em primeiro lugar em sua chave e garantir a vantagem de jogar em casa o primeiro duelo do mata-mata. Um triunfo do time de Rogério Ceni no domingo, na Arena Eurobike, às 16h (horário de Brasília), pode ajudar o arquirrival Santos a passar de fase.

O tricolor paulista lidera o Grupo B com 20 pontos, mesma pontuação do Água Santa, mas o time do Morumbi leva a melhor no saldo de gols (11 a 3). Já o Botafogo, que vem de classificação para a segunda fase da Copa do Brasil após empatar fora com o Parnahyba, ainda sonha com a ponta do Grupo A e tem duelo particular com o Santos pela vaga.

Cotado para ser titular, Pedrinho foi acusado pela ex-namorada de violência doméstica e se afastou de suas atividades no clube. Foto: Rubens Chiri/ saopaulofc.net

Para classificar em primeiro, o Botafogo precisa vencer o São Paulo e torcer por uma derrota do líder Red Bull Bragantino contra o São Bento — precisando ainda tirar dois gols de saldo. Em caso de empate, o time de Ribeirão vai precisar apenas que o Santos não vença o Ituano para se classificar. Mas se o Botafogo perder para o tricolor paulista, vai precisar torcer para os santistas serem derrotados para ficar com a vaga nas quartas.

Rogério Ceni terá os retornos dos laterais Igor Vinicius e Orejuela para o duelo. A dupla volta a ficar à disposição após período afastado por lesão. Erison, David, Wellington, Diego Costa e Caio ainda se recuperam e devem ser liberados para o mata-mata. O artilheiro argentino Calleri, com uma lesão no tornozelo direito, deve voltar apenas após o fim do Estadual. Ferraresi, Arboleda e André Anderson ainda não têm prazo para voltar.

Quem ainda não jogará o duelo com o Botafogo é o atacante Pedrinho. A ex-namorada do jogador registrou um Boletim de Ocorrência contra o atleta por violência doméstica, ameaça, injúria e lesão corporal na última segunda-feira. Com as ausências de Calleri e Erison, o atacante era cotado para assumir uma vaga no time titular.

Pedrinho participou normalmente dos treinos nesta sexta-feira, mas pediu afastamento de suas atividades no clube. Em nota, o São Paulo afirmou que repudia qualquer agressão contra mulheres, mas afirma que agirá e tomará as medidas cabíveis quando o caso for devidamente apurado. “A entidade aguarda e acompanhará com máxima atenção a apuração da polícia e dos demais órgãos competentes. O clube jamais compactuará ou aceitará qualquer tipo de agressão contra a mulher”, disse o clube, em nota.

Continua após a publicidade

A tendência é que mais uma vez o meio-campista Giuliano Galoppo seja improvisado no ataque. Contratado no ano passado, o argentino de 23 anos desabrochou nesta temporada e vive seu melhor momento desde que chegou ao Morumbi. O jogador é o vice-artilheiro do Paulistão com sete gols, um a menos que Róger Guedes (Corinthians), e titular absoluto da equipe de Rogério Ceni.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO x SÃO PAULO

BOTAFOGO: Matheus; Vidal, Dias Costa, D. Silva e Jean; Tarik, Madruga e Felipe Soutto; Luiz Henrique, Lucas Lourenço e Mendes dos Santos. Técnico: Adilson Batista.

SÃO PAULO: Rafael, Nathan (Igor Vinicius), Alan Franco, Beraldo e Caio Paulista; Méndez, Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Luciano; Wellington Rato e Galoppo. Técnico: Rogério Ceni.

JUIZ: Edina Alves Batista.

HORÁRIO: 16h.

Continua após a publicidade

LOCAL: Arena Eurobike, em Ribeirão Preto (SP)

TV: Record, Premiere e Paulistão Play.