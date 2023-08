São Paulo perde para o América-MG no Brasileirão com um a mais e desperdiça chance de alcançar o G-6

Em duelo recheado de emoções no segundo tempo, o América-MG bateu o São Paulo por 2 a 1 neste domingo, 27, na Arena Independência, pelo Campeonato Brasileiro. Jogando com um a menos desde a metade da etapa complementar, os mineiros marcaram o gol da vitória perto dos acréscimos com Rodrigo Varanda e seguraram o ímpeto dos paulistas, que, mesmo pressionando, não conseguiram furar a defesa no fim.

O resultado foi essencial para a equipe de Fabián Bustos se manter viva na briga contra o rebaixamento após dez jogos sem triunfos O time subiu para 13 pontos e diminuiu a diferença para o Bahia, 16º colocado, que perdeu para o Botafogo. Os comandados de Dorival Júnior, por sua vez, desperdiçaram chance de se aproximar do G-6 e começam a ficar mais dependentes de ganhar a Copa do Brasil ou a Sul-Americana para ir à Libertadores de 2024.

América-MG marcou nos acréscimos e segurou pressão do São Paulo para voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Foto: Mourão Panda/América-MG

Já prejudicado com lesões em seu elenco, o América-MG teve preocupações com Ricardo Silva logo no começo da partida. O zagueiro caiu de mau jeito em disputa com James Rodríguez e sentiu dores no ombro esquerdo, mas conseguiu retornar ao campo após atendimento médico.

A primeira chance clara foi aos 11 minutos, para os donos da casa. Danilo Avelar subiu mais do que a zaga do São Paulo em escanteio e cabeceou no canto direito de Rafael, que se esticou para evitar o gol. Dois minutos depois, o América-MG roubou a bola no meio-campo e, na sobra de uma jogada entre Mastriani e Felipe Azevedo, Rodriguinho finalizou rasteiro para fora.

Emmanuel Martínez recebeu o primeiro cartão do jogo aos 18 ao interromper um contra-ataque do São Paulo, que ainda não ameaçava, mas mantinha a posse de bola. Os mineiros levavam perigo na bola aérea e acionavam constantemente o lado direito com saídas em velocidade.

Aos 23, o América-MG construiu pela esquerda: Marlon correu até a linha de fundo e levantou no primeiro poste para Juninho, que cabeceou por cima do gol de Rafael. Na casa dos 34, Matheus Cavichioli impediu cruzamento perigoso de Nathan e iniciou nova trama, que culminou em finalização de Felipe Azevedo dentro da área, obrigando o goleiro são-paulino a trabalhar mais uma vez. Foi a última boa chance da etapa inicial.

Vendo sua equipe não finalizar uma única vez, Dorival colocou Lucas Moura no segundo tempo, em busca de mais efetividade no ataque. Aos dois minutos, João Moreira deu o primeiro chute do São Paulo no jogo, batendo colocado de fora da área no canto esquerdo de Cavichioli, que defendeu. Os paulistas tiveram mais volume de jogo na etapa complementar e começaram a subir a marcação, forçando erros do América-MG, que tentava, assim como no primeiro tempo, sair rapidamente pelas pontas.

A tática deu certo aos 16: Rodriguinho tabelou com Felipe Azevedo na direita, recebeu na linha de fundo e cruzou rasteiro para Mastriani, que apareceu na pequena área e tocou para a rede, abrindo o placar. O lance ainda teve análise do VAR para checar se o lateral estava em posição regular.

Em busca do empate, o São Paulo colocou alguns de seus titulares em campo, como o atacante de referência Calleri, mas os mineiros seguiam mais perigosos. Felipe Azevedo fez jogada individual aos 23 e quase saiu de frente para a meta de Rafael, até a zaga desarmá-lo. Michel Araújo tentou de fora da área na sequência, mas o chute foi em cima de Cavichioli.

O América-MG teve um baque aos 26: Mastriani, autor do primeiro gol, foi expulso após falta dura em Welington. O lance gerou uma pequena confusão e sobrou para Arboleda, ainda no banco, que levou vermelho por reclamação. O atacante alviverde saiu do jogo contrariado e pediu para o VAR rever a punição, mas não foi atendido.

Com um a menos, Fabián Bustos teve de adaptar a tática e fazer sua equipe jogar mais recuada, mas não resistiu muito tempo. Aos 33, Calleri recebeu passe na área e foi derrubado por Iago Maidana. Rodrigo Pereira de Lima marcou o pênalti. Alexandre Pato, que havia entrado no segundo tempo, foi o encarregado da cobrança e, por pouco, não desperdiçou: Cavichioli defendeu o primeiro chute, mas deu rebote no pé do atacante, que marcou na sequência.

O São Paulo teve uma grande chance aos 42. Pablo Maia finalizou de longe, a bola bateu em Pato e sobrou para Luciano, que mandou para fora. Três minutos depois, o América-MG puniu: Daniel Borges infiltrou na área pela direita e, cercado pela marcação, conseguiu cruzar rasteiro; Juninho ajeitou para Rodrigo Varanda, que chutou forte no ângulo, desempatando o confronto.

Rodrigo Pereira de Lima deu dez de acréscimo e, a partir daí, Dorival colocou seu time inteiro pra frente. Lucas Moura tentou um chute da entrada da área aos 48, mas Cavichioli segurou. O atacante finalizou mais uma vez pouco depois, desta vez, por cima. O América-MG conseguiu segurar a pressão e terminou o jogo com a vitória. Integrantes das equipes ainda se desentenderam na saída aos vestiários, encerrando um duelo com ânimos à flor da pele.

AMÉRICA-MG 2 X 1 SÃO PAULO