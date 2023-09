Copa do Brasil: São Paulo tem ser perfeito contra o Flamengo: marcando e na cola de Bruno Henrique

Vejo o São Paulo mais confiante e seguro do que o Flamengo para a final da Copa do Brasil. A qualidade do elenco rubro-negro pode me desmentir, assim como alguns números da temporada. Estamos todos esperando mais do Fla. Ocorre que o time não encanta sob o comando de Sampaoli. Não entendo a necessidade de mudar o time em todas as partidas e o clima não é bom na Gávea. O jogo é domingo, às 16h.

O São Paulo está mais concentrado, com menos problemas e com os pés no chão, apesar de alguns jogos ruins também. A partida no Morumbi na volta pode dar vantagem ao time paulista. O problema é ser uma presa fácil longe de casa. O time de Dorival não conseguiu se acertar como visitante, o que pode complicar sua vida no Maracanã. O desafio é quebrar essa escrita fazendo o simples e sem entrar na ‘trocação’ com o adversário.

Lucas Moura é uma das armas do São Paulo contra o Flamengo na final da Copa do Brasil Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC

Mas por que vejo o São Paulo mais forte? Porque entendo que o setor de marcação da equipe pode segurar os jogadores do Flamengo. Tenho dúvidas apenas em relação a Bruno Henrique. Na verdade, penso que o jogo do Flamengo será pela esquerda, onde o atacante consegue fazer fumaça e boas jogadas. Dorival terá de dobrar a marcação naquele setor. Se ele cruzar suas investidas, terá Pedro e Gabigol na área.

O Flamengo vai para cima, mas não tem conseguido se impor como se espera dele. Faz boas e más apresentações. Na Copa do Brasil, tem sido até melhor do que no Brasileirão. Há muitos jogadores em fase ruim, como Gabigol e Everton Ribeiro. Ambos são perigosos, mas não têm acertado. Quando começa mal, é difícil o time se arrumar. Vejo o meio de campo fraco na marcação. O ataque continua sendo seu melhor setor, porque a defesa deixa a desejar há anos.

Não acredito que Sampaoli vai segurar a equipe. Não vai. Isso pode dar ao São Paulo as jogadas em velocidade, com Lucas. E mais espaço. Mas o São Paulo não pode atuar do meio para trás e entregar a bola ao Flamengo. Isso seria morte certa. Precisa de coragem. Jogar com inteligência e não com medo.

O São Paulo tem condições de segurar o Flamengo, mesmo com Pedro e Gabigol, mas sem Arrascaeta, machucado. Marcar e não desistir das jogadas vai ser a ordem passada por Dorival a seus jogadores. O treinador prometeu um espírito diferente em relação às últimas partidas no Brasileirão. Penso em disposição e suor. Vem trabalhando isso há semanas. Tomara tenha melhorado nos treinos a mira no gol. Os jogadores também estão ‘se poupando’ para a decisão da Copa do Brasil. É hora da entregar agora.

Mas como ganhar do Flamengo? Nem sei se é jogo para ganhar. Se empatar, estará de bom tamanho. Dorival vai usar suas armas e o regulamento. Deu sorte na bolinha do segundo jogo em casa. Tem de aproveitar isso. A ideia é não deixar o rival ‘decidir’ a fatura no Maracanã. O jogo do São Paulo é o da próxima semana, em casa. No Rio, vai tentar deixar o tempo passar, atuar sem pressa, manter o Flamengo tenso e nervoso. Tirar proveito da instabilidade do Fla.