São Paulo prestes a virar o fio e encerrar sua decadência no futebol brasileiro

São Paulo está por uma vitória para virar o fio de sua recente decadência no futebol brasileiro. Basta ganhar do Independiente del Valle na final da Sul-americana, neste sábado, em Córdoba, na Argentina. Se conseguir, o time do Morumbi mudará sua condição no futebol nacional e internacional, de modo a resgatar parte do seu passado de glórias. Ganhar a competição da Conmebol é tudo o que o exigente técnico Rogério Ceni deseja para seus atletas e também para coroar seu trabalho no clube onde foi chamado de “Mito” por anos.

A conquista recolocaria o São Paulo entre os campeões da temporada, portanto, na mesma prateleira de Palmeiras (Paulistão e na iminência de festejar o seu primeiro Brasileirão sob o comando de Abel Ferreira), Flamengo ou Corinthians (que fazem a final da Copa do Brasil) e Flamengo ou Atlhetico-PR (que decidem o título da Libertadores).

Se acontecer, o São Paulo também estaria antecipando um ano em sua programação de colher frutos após um rearranjo generalizado no futebol com as chegadas de Muricy Ramalho (coordenador) e Rogério Ceni (técnico), além de toda a engenharia financeira para manter jogadores, baixar a folha de pagamento e pagar as contas sem tantos atrasos. O São Paulo em condições de igualdade com os rivais mais badalados do Brasil deveria ficar pronto em 2023, quando, a partir daí, a equipe voltaria a competir pelos títulos.

Ganhar do Del Valle e festejar a Copa Sul-americana recoloca o time de Ceni em evidência. Foto: Paulo Pinto/saopaulofc.net

Com todos os seus problemas no ano, o elenco de 2022 é melhor e mais competitivo do que era em 2021. Com todos os seus problemas, a torcida nunca deixou o time na mão nesta temporada, digna de ganhar um grande churrasco coletivo no CT da Barra Funda ou ao menos de participar de um treino aberto num sábado qualquer depois da decisão em Córdoba. Mesmo com todos os problemas, Ceni entendeu situações de vestiário, baixou sua régua, diminuiu a ansiedade e termina o ano melhor como treinador e pessoa.

Foi, portanto, um ano produtivo para o São Paulo. O que não quer dizer que será fácil na próxima temporada. O que não pode acontecer é o São Paulo se perder na gestão do futebol e voltar à estaca zero.

Não seria justo, porém, condicionar a conquista da Sul-americana com esse avanço da equipe de um ano para o outro. 2022 já é melhor do que 2021, ganhando ou não o torneio da Conmebol no sábado, dia 1.º.

O Del Valle é da cidade equatoriana de Sangolquí, localizada na região metropolitana de Quito. Não é um time ruim, tampouco se curva aos rivais de maior tradição. Já deixou gigantes como Corinthians, River Plate e Boca Juniors para trás em outras ocasiões. Mas ainda penso que o São Paulo é mais time, tem mais história na América (tricampeão da Libertadores) e tem de se valer dela para correr os 90 minutos de seu “maior desafio”.