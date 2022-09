São Paulo quer acertar o alvo nas semifinais da Sul-Americana após fracasso nas conclusões

Afinar a pontaria é o maior desafio do São Paulo neste momento da temporada. Depois de três compromissos em que falhou nas conclusões, o time tricolor joga uma das partidas mais importantes do ano nesta quinta-feira, às 21h30. Em Goiânia, enfrenta o Atlético Goianiense com a missão de acertar o alvo e largar na frente no jogo de ida das semifinais da Sul-Americana.

A meta do São Paulo, que deixou Univesidad Católica, do Chile, e Ceará pelo caminho, é voltar à final da Sul-Americana depois de dez anos. Em 2012, o time conquistou o troféu ao vencer o Tigre, da Argentina, na decisão. Aquele título foi o último internacional do clube do Morumbi e o mais relevante em uma década.

“Não tenho dúvidas de que é um dos jogos mais importantes dos últimos dez anos do São Paulo”, afirmou Calleri, lembrando da conquista de uma década atrás.

Avançar para a decisão, que será disputada em Córdoba, na Argentina, dia 1º de novembro, também é importante para os cofres. O clube paulista já arrecadou perto de R$ 14,3 milhões e, se for campeão, vai faturar R$ 25,5 milhões. O vice leva R$ 10,2 milhões.

Rogério Ceni busca fazer São Paulo melhorar nas finalizações

Para isso, terá de melhorar seu desempenho nas finalizações. Nos últimos três jogos, o time de Rogério Ceni encontrou dificuldade na frente dos goleiros. Contra Santos e Fortaleza, pelo Brasileirão, e Flamengo, pela Copa do Brasil, finalizou 58 vezes e marcou apenas um gol.

O sucesso na semifinal da Sul-Americana passa, portanto, pela eficiência dos atacantes. O objetivo é que a equipe não repita o que fez nas últimas três partidas, sobretudo diante do Flamengo, contra o qual concluiu 26 vezes e balançou as redes apenas uma vez. Nesses três compromissos o São Paulo foi derrotado.

A ineficiência da equipe na frente do gol não desanima Rogério Ceni. “Confio nos meus atacantes, eles sabem disso. Trabalho de finalização é feito quase todo dia. É questão de momento, paciência”, disse o técnico.

“O torcedor confia no Calleri, no Luciano. Fica chateado porque vê seu time perder, mas tenho certeza que eles confiam em quem faz a definição. Que tenham calma e lucidez pra voltar a fazer os gols que fizeram tantas vezes”, completou. Ceni deve ganhar o reforço de Gabriel Neves, recuperado de uma lesão no tornozelo.

O Atlético enxerga o duelo como uma chance de recuperar a confiança. Em crise, o clube demitiu Jorginho e contratou Eduardo Batista, que fará sua estreia no comando. “Tenho certeza que um bom jogo contra o São Paulo pode fazer com que muitos que estão desacreditados, com a confiança baixa, possam ser projetados mais acima”, disse o novo treinador.

ATLÉTICO-GO X SÃO PAULO

ATLÉTICO-GO: Renan; Hayner, Wanderson, Klaus e Arthur Henrique; Baralhas, Marlon Freitas, Jorginho, Shaylon; Wéllington Rato e Luiz Fernando. Técnico: Eduardo Batista.

SÃO PAULO: Jandrei, Diego Costa, Ferraresi e Léo; Igor Vinicius, Gabriel Neves (Pablo Maia), Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Reinaldo; Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

Juiz: Jesus Valenzuela (Venezuela).

Horário: 21h30.

Local: Serra Dourada, em Goiânia.

TV: Conmebol TV.