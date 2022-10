São Paulo quer manter sonho da Libertadores vivo diante do Coritiba

O São Paulo disputa uma vaga na Libertadores e, assim, salvar o ano, mas para isso precisa vencer o Coritiba, nesta quinta-feira, no Morumbi, às 20h, em jogo atrasado da 29ª rodada do Brasileirão. O time tricolor está na 12ª posição, com 41 pontos, e pode chegar a 44, caso saia de campo vitorioso. Assim, subiria para a 10ª posição, com a mesma pontuação do Fortaleza, nono colocado.

Depois de cair na semifinal da Copa do Brasil e perder o título da Sul-Americana para o Independiente Del Valle, do Equador, a equipe mira a última chance no ano de disputar a próxima Copa Libertadores.

O zagueiro Miranda sofreu uma lesão no joelho e será baixa no São Paulo

O São Paulo vem de um empate em 0 a 0 com o rival Palmeiras na última rodada do Brasileirão, após perder Ferraresi expulso no primeiro tempo e Beraldo no fim do segundo. A dedicação dos atletas em campo foi celebrada pelo técnico Rogério Ceni, que destacou o brio da equipe.

Com Ferraresi e Beraldo suspensos e Miranda com uma lesão no joelho, o treinador espera contar com a volta de Diego Costa, fora dos últimos jogos por conta de uma tendinite, que deverá atuar ao lado de Léo. Luizão é a outra opção. Com uma pubalgia, o lateral-direito Igor Vinícius deverá ser baixa e será substituído por Rafinha, que retorna de suspensão.

O Coritiba está na luta para se manter na Série A. A equipe paranaense ocupa a 15ª posição e tem 34 pontos, três a mais que o Cuiabá, primeiro time na zona do rebaixamento. O desafio nesta quinta-feira não será fácil. São dez derrotas seguidas atuando fora de casa no Brasileirão. O Coritiba é o único time do Brasileirão que não venceu como visitante na competição.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO: Felipe Alves; Rafinha, Diego Costa (Luizão), Léo e Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Patrick; Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

CORITIBA: Gabriel; Natanael, Chancellor, Castan, R. Santos; J. Trindade, Bruno Gomes, Bernardo, Boschilia; Warley e Fabrício Daniel. Técnico: Guto Ferreira.

ÁRBITRO: Braulio da Silva Machado (FIFA).

HORÁRIO: 20h.

LOCAL: Morumbi.

TRANSMISSÃO: Premiere.