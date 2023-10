São Paulo quer reagir no Paulistão contra o Mogi Mirim

É verdade que o São Paulo esteve em campo no último domingo, mas a performance contra o Bragantino foi tão ruim que sequer dá para dizer que o time estreou de fato na temporada. Agora o clube tricolor corre atrás do prejuízo e tenta se recuperar diante do Mogi Mirim, nesta quarta-feira, às 22 horas, no estádio do Morumbi, pela segunda rodada do Campeonato Paulista, para começar a mostrar a seus torcedores que neste ano a equipe será bem diferente daquela que fez os são-paulinos arrancarem muitos cabelos em 2013.O cenário que se desenha é bem claro. Se vencer, o São Paulo apaziguará os ânimos e conseguirá sossego para tocar a vida ao menos até o fim de semana. Uma derrota colocará o time em rota de colisão com a torcida já no segundo compromisso da temporada. As vaias e os pedidos por novos jogadores em Bragança Paulista serviram para mostrar que a paciência dos torcedores está bem curta. "Nosso torcedor está magoado. Eles acham que alguma coisa vai mudar e aí nada acontece no primeiro jogo? Eles vão cobrar, e têm razão em fazer isso", afirmou Luis Ricardo.Não foram só os torcedores que reprovaram a estreia. O técnico Muricy Ramalho resolveu mudar o esquema - ele abortou o 3-5-2 e escalará o time no 4-2-3-1. Osvaldo vai substituir Denilson, bastante criticado pela torcida. "Independentemente de jogarmos com dois ou três atacantes, temos de fazer os gols. Fica mais fácil para encostarmos no Luis Fabiano e fazer os gols de que precisamos", opinou Ademilson, que ocupará o lado direito.A preocupação de Muricy Ramalho tem sentido. A exemplo do que aconteceu em boa parte de 2013, no último domingo o time teve enormes dificuldades para criar jogadas ofensivas e levar perigo ao adversário. "Ele (Muricy) está tentando achar a equipe ideal para iniciar a competição", justificou Luis Ricardo.A nova formação foi testada apenas no último treino, sinal de que nem Muricy Ramalho esperava tantas dificuldades e falhas ofensivas. Ele cobrou maior participação dos laterais para furar a esperada retranca adversária.