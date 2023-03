São Paulo recebe Água Santa no Allianz Parque e conta com ‘reforços’ para ir à semi do Paulistão

O São Paulo mede forças com o Água Santa nesta segunda-feira, às 20h (horário de Brasília), pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O time de Rogério Ceni obteve a vantagem de disputar uma vaga na semifinal com o mando de campo a seu favor porque garantiu a primeira colocação no Grupo B, mas o são-paulino que sair de casa para apoiar a equipe desta vez vai fazer o trajeto rumo ao Allianz Parque e não ao Morumbi. A tradicional casa do tricolor paulista está indisponível por causa dos shows da banda inglesa Coldplay. Com jogadores recuperados de lesão, Ceni deve ter reforços caseiros para o duelo.

Na quinta-feira, a Polícia Militar se reuniu com lideranças das torcidas organizadas de São Paulo e Palmeiras para definir o esquema de segurança e as medidas a serem tomadas no entorno do Allianz. As uniformizadas tricolores vão ficar no Gol Norte do Allianz, onde geralmente fica a Mancha Alvi Verde, entre outras torcidas palestrinas. A Polícia Civil, a Prefeitura e Guarda Civil Metropolitana também participaram do encontro.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que o entorno do Allianz Parque será fechado para aqueles que não possuem ingresso quatro horas antes do início da partida. As sedes da Mancha, assim como as da Torcida Tricolor Independente, serão fechadas. O policiamento no entorno do estádio será reforçado pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar.

Equipe de Rogério Ceni recebe o Água Santa no Allianz Parque por conta de show do Coldplay no Morumbi. Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Será a estreia do São Paulo como mandante no Allianz Parque, inaugurado em novembro de 2014. Também será a primeira vez que o tricolor paulista manda uma partida na casa alviverde desde 1995, quando foi derrotado por 2 a 1 pela Portuguesa, pelo Paulistão. À época, o local ainda recebia o nome de Palestra Itália — popularmente conhecido como Parque Antarctica. O retrospecto como anfitrião em domínio palestrino é de 63%.

Para o duelo, Rogério Ceni irá poder contar com uma série de retornos ao time titular por jogadores recuperados de lesão. Welington deve entrar no lugar de Caio Paulista e retomar a vaga na lateral-esquerda. O experiente Arboleda, que não atua desde 29 de janeiro, deve ganhar a posição de Lucas Beraldo e formar dupla de zaga com Alan Franco. David também deve ser a novidade e ganhar uma posição no ataque.

O atacante Erison e o zagueiro Diego Costa evoluíram na recuperação e podem ficar à disposição. Calleri, Ferraresi, Igor Vinicius, Rafinha, Talles Costa, Moreira e André Anderson seguem em tratamento e ainda não têm previsão para retorno aos gramados. Pedrinho continua afastado temporariamente após ser acusado de violência doméstica pela ex-namorada.

Continua após a publicidade

O Água Santa promete ser um visitante indigesto e por pouco não levou a vantagem de decidir a vaga em casa. Isso porque o time de Diadema, assim como o São Paulo, somou 23 pontos em 12 jogos, com as mesmas sete vitórias, dois empates e três derrotas. O time da capital levou a melhor no saldo (13 a 4) e terminou a primeira fase na ponta de sua chave. O técnico Thiago Carpini conta com os retornos de Reginaldo, Gabriel Inocênio e Bruno Xavier, suspensos na última partida, para tentar a classificação.

SÃO PAULO x ÁGUA SANTA

SÃO PAULO: Rafael; Orejuela, Arboleda (Beraldo), Alan Franco e Welington; Luan (Méndez), Rodrigo Nestor e Luciano; David (Erison), Wellington Rato e Galoppo. Técnico: Rogério Ceni.

ÁGUA SANTA: Ygor Vinhas; Thiaguinho, Rodrigo Sam, Didi e Rhuan; Igor, Cristiano, Lucas Tocantins e Patrick; Luan e Bruno Mezenga. Técnico: Thiago Carpini

Juiz: Vinicius Gonçalves Dias de Araujo.

Local: Allianz Parque (SP)

Horário: 20h (horário de Brasília)

Continua após a publicidade

Onde assistir: TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming).