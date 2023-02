‘São Paulo é o mais popular do Estado ou até do Brasil’, diz Ceni; veja média de público dos clubes

O torcedor tem sido peça importante na campanha do São Paulo neste início de temporada. Foi empurrado pelos gritos da arquibancada que a equipe tricolor bateu o São Bento por 3 a 0, na terça-feira, e garantiu vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista. O técnico Rogério Ceni fez questão de elogiar os são-paulinos, que, segundo ele, são o “combustível” do time.

“O São Paulo é disparadamente o clube mais popular do Estado, ou até mesmo do Brasil. Pela média de público, pela quantidade de gente que traz a cada jogo. O Morumbi (está) sempre recebendo bons públicos. E a torcida é o combustível desse time. Temos de tentar trazer o máximo de jogos para dentro da nossa casa, ou senão a nossa casa, para junto da nossa torcida”, disse Ceni.

Rogério Ceni elogiou presença do torcedor são-paulino nos estádios neste início de temporada. Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Segundo o jornalista Rodolfo Rodrigues, especialista em estatísticas do futebol brasileiro e internacional, o São Paulo é o time com a maior média de público do futebol brasileiro até o momento quando o assunto é campeonato estadual. O tricolor paulista lidera a marca, com cerca de 44 mil torcedores, seguido de Palmeiras (39,7 mil) e Flamengo (39,2 mil).

O São Paulo possui dois jogos como mandante, ambos no Morumbi, entre os dez com o maior público do futebol brasileiro no ano: São Paulo 1 a 2 Corinthians (54.970), em segundo, e São Paulo 0 a 0 Ituano (45.115), em sexto. O tricolor paulista também aparece na lista na sétima colocação, mas como visitante, em Palmeiras 0 a 0 São Paulo, com (40.196).

Maiores médias de público por clubes nos Estaduais 2023

43.930 - São Paulo

Continua após a publicidade

39.680 - Palmeiras

39.246 - Flamengo

38.506 - Corinthians

31.496 - Bahia

28.067 - Grêmio

20.260 - Fluminense

19.400 - Cruzeiro

Continua após a publicidade

18.047 - Internacional

17.171 - Atlético-MG

17.103 - Vasco

14.267 - Fortaleza

Maiores públicos pagantes do futebol brasileiro em 2023

1. Palmeiras x Flamengo (Mané Garrincha) - Supercopa do Brasil - 67.422

2. São Paulo x Corinthians (Morumbi) - Paulista - 54.970

Continua após a publicidade

3. Flamengo x Portuguesa (Maracanã) - Carioca - 49.964

4. Flamengo x Nova Iguaçu (Maracanã) - Carioca - 48.941

5. Bahia x Vitória (Fonte Nova) - Baiano - 46.456

6. São Paulo x Ituano (Morumbi) - Paulista - 45.115

7. Palmeiras x São Paulo (Allianz Parque) - Paulista - 40.196

8. Corinthians x Guarani (Neo Química) - Paulista - 39.216

9. Palmeiras x São Bento (Allianz Parque) - Paulista - 39.164

Continua após a publicidade

10. Corinthians x Água Santa (Neo Química) - Paulista - 37.796