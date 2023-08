São Paulo é inofensivo contra San Lorenzo, tropeça na Sul-Americana e emenda sequência negativa

O São Paulo ostentou na posse de bola (71% a 29%), abusou da falta de criatividade e foi inoperante diante do San Lorenzo no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, em Buenos Aires. A derrota por 1 a 0 traduz bem uma partida fraca tecnicamente, mas benéfica aos donos da casa, que aproveitaram apenas um dos diversos momentos de desorganização defensiva tricolor, especialmente no segundo tempo.

Com o resultado, o São Paulo chega ao quarto jogo sem vitória na temporada e volta a preocupar o torcedor. No Morumbi, na próxima quinta-feira, novamente às 19h, o time de Dorival Júnior precisará vencer por dois gols de diferença para avançar diretamente. Caso repita a vantagem mínima, o classificado será definido nos pênaltis. O San Lorenzo avança com um empate.

“Eles têm uma equipe que se defende muito bem. Sabíamos que eles jogariam em busca de um contra-ataque. Tivemos bastante posse de bola, mas faltou sermos agressivos. Agora vamos ter paciência e trabalhar para reverter a situação diante da nossa torcida”, declarou Alisson após o apito final.

Jogadores maltratam a bola no 1º tempo, e San Lorenzo x São Paulo não sai do zero

O posicionamento montado por Dorival para os primeiros minutos do jogo deixou o São Paulo confortável e controlando a posse de bola. No entanto, havia dificuldade para ultrapassar a intermediária e buscar finalizações. Tanto que a primeira boa chegada foi do San Lorenzo. Os argentinos exploravam o corredor esquerdo para pegar a defesa tricolor desprevenida com cruzamentos.

Sem receber passes, Calleri e Luciano mostraram irritação. Rato, na bola parada, fez o goleiro Batalla trabalhar. Tecnicamente as duas equipes deixaram a desejar, se dedicando consecutivamente a jogadas aéreas. Chutões para o alto e divididas de cabeça ditaram o ritmo do meio de campo.

O São Paulo apresentou muitas restrições criativas durante o primeiro tempo. A armação das jogadas definitivamente não funcionou. O placar zerado foi vantajoso para a equipe tricolor, que poderia ficar em desvantagem se não fossem a falta de precisão dos argentinos e a atuação firme de Arboleda.

Diante do que se assistiu ao longo da etapa inicial, fica claro que James Rodríguez e Lucas Moura farão a diferença para elevar o nível do São Paulo. Assim como nas partidas anteriores, a equipe são-paulina não conseguiu traduzir posse de bola em domínio, pressão e gols.

Participação de Calleri no primeiro tempo se resumiu a gritos e reclamações com os companheiros. Foto: Juan Ignacio Roncoroni/ EFE

São Paulo peca na criatividade e leva gol no início do segundo tempo

Tão logo o jogo recomeçou no segundo tempo, o São Paulo reexibiu sua desorganização defensiva na recomposição após a perda de bola no ataque. O San Lorenzo armou jogada de pé em pé, com inversões, até a bola chegar por elevação na grande área. Maroni escorou de cabeça para Bareiro abrir o placar em Buenos Aires, aos sete minutos.

Adam Bareiro comemora a abertura do placar em Buenos Aires. Foto: Juan Mabromata/ AFP

Atrás no placar, o São Paulo se alçou ao ataque, atormentou a defesa argentina, mas passou a conceder contragolpes perigosos. Novamente os passes laterais não levaram os comandados de Dorival a lugar algum. Enquanto o San Lorenzo recuava ainda mais suas linhas, encurtando os espaços.

Praticamente inoperante no jogo, Luciano foi substituído por Alexandre Pato no intuito de levar mais perigo à defesa argentina. Na conhecida catimba portenha, o San Lorenzo chamou as faltas no campo de ataque, mas o árbitro Wilmar Roldán não atendeu a vontade dos donos da casa.

Nos minutos finais, a pressão são-paulina prosseguiu, sem efetividade. A tensão do torcedor aumentava a cada descida do San Lorenzo, aliviada apenas pela falta de pontaria dos argentinos. Mas o placar não foi alterado, e o jogo terminou com vitória simples dos mandantes. Acompanhe os melhores momentos:

O São Paulo retorna aos gramados no próximo domingo, às 16h, para encarar o Atlético-MG pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será celebrada no Morumbi. Lucas Moura pode fazer sua reestreia. Ele já está regularizado junto à CBF.

SAN LORENZO 1 x 0 SÃO PAULO