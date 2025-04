Análise | São Paulo é pouco criativo, mas tem alívio com gol de Alisson e vitória na estreia na Libertadores

O São Paulo começou a Libertadores com o pé direito. Ao menos no resultado. O time paulista bateu o Talleres, por 1 a 0, no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina.

PUBLICIDADE A vitória faz com que a equipe divida a liderança do Grupo D com o Libertad. No outro jogo, na terça-feira, os paraguaios superaram o Alianza Lima pelo mesmo placar. A vantagem é paulista pela diferença no número de cartões, já que o outro vitorioso teve um jogador expulso. Os peruanos serão o adversário são-paulino na próxima rodada. Antes disso, São Paulo visita o Atlético Mineiro, no domingo, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.

Alisson comemora junto a Luis Zubeldía após fazer o único gol da vitória são-paulina. Foto: Diego Lima/AFP

A partida começou truncada. Ao fim do primeiro tempo, os dois times já tinham onze faltas, sete do Talleres e quatro do São Paulo. As duas defesas tinham sucesso em impedir ataques adversários. Os goleiros Guido Herrera e Rafael mal trabalharam.

Os são-paulinos, contudo, tinham mais posse da bola. Ferreirinha e Oscar tentavam articular jogadas diferentes, mas sofriam tendo de buscar a bola em um setor mais recuado.

Eles conseguiram aproveitar somente aos 36 minutos. Ferreirinha tentava jogada individual, quando foi derrubado, e a bola sobrou para Oscar. O camisa 8 cruzou para Calleri, que tinha tudo para afastar a má fase após pênalti perdido no Brasileirão.

O centroavante até mandou para o fundo das redes, mas o VAR apontou para o árbitro chileno Felipe Alveal que Oscar recebeu a bola em posição de impedimento, e o gol foi anulado.

Calleri chegou a marcar e abrir o placar, mas gol foi anulado por impedimento de Oscar na origem do lance. Foto: Nicolas Aguilera/AP

Alexander Medina voltou ao segundo tempo com duas alterações, desagradado pela primeira etapa. Ainda que tenha retornado igual, o São Paulo mudou a postura. Mesmo sem conseguir espaços, o time finalizou nos primeiros minutos, com Cédric, de fora da área, para defesa de Herrera.

As chances continuaram a ser criadas. Arboleda quase marcou de cabeça. Herrera salvou o Talleres novamente. Não foi um lance isolado, o São Paulo era melhor no jogo, enquanto os argentinos privilegiavam se defender.

A saída de Oscar, que sentiu dores, prejudicou o São Paulo. Ele era o único que assumia a responsabilidade pela criação. Luciano entrou com mais poder nas finalizações, mas as chances minguaram.

A falta de eficácia do São Paulo deu margem para que o Talleres respondesse em contra-ataques e chances pontuais. Após um escanteio, Benavides levou perigo, com um forte chute de fora da área, passando próximo da meta de Rafael.

Alisson pôs fim ao sufoco. Em mais um cruzamento na área do Talleres, os defensores afastaram. A bola sobrou na entrada da área para o camisa 25. De primeira, o são-paulino abriu o placar e aliviou o time de Luis Zubeldía.

Alisson acerto belo chute na entrada da área para abrir o placar em Córdoba. Foto: Diego Lima/AFP

O técnico, aliás, fechou o time, com a entrada de mais defensores. Foi a deixa para o Talleres tentar o empate. A bola chegou a bater no travessão da meta de Rafael, elevando a tensão aos são-paulinos.

A segunda vitória do São Paulo contra o Tallares faz os times ficarem iguais no retrospecto do confronto, que ainda tem três empates no histórico. Mais do que isso, o resultado é um respiro para que Luis Zubeldía possa melhorar o desempenho, ainda abaixo do que pode ser entregue.

TALLERES 0 X 1 SÃO PAULO