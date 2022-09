São Paulo tem 13% de risco de rebaixamento; Palmeiras avança para 75% de chance de ser campeão

O São Paulo tenta se recuperar do momento de instabilidade na temporada e, depois do empate em 1 a 1 com o Cuiabá, fora de casa, agora tem 13,3% de risco de rebaixamento no Brasileirão, segundo dados estatísticos do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

A equipe está na 14ª posição, venceu apenas seis vezes na competição e os recentes resultados preocupam o torcedor. O time do técnico Rogério Ceni ainda fará as partidas de volta das semifinais da Copa do Brasil - perdeu para o Flamengo por 3 a 1 em casa – e para o Atlético-GO na Sul-Americana – também pelo mesmo placar.

Quatro equipes serão rebaixadas para o Campeonato Brasileiro da Série B de 2023. De acordo com as estatísticas, 15 equipes ainda têm chances significativas de terminarem o torneio rebaixadas. Veja a lista:

Riscos de rebaixamento no Brasileirão em % (UFMG)

Juventude - 96.6

Atlético-GO - 82.7

Avaí - 65.9

Coritiba - 54.9

Cuiabá - 42.5

Ceará - 19.3

São Paulo - 13.3

Botafogo - 9.5

Fortaleza - 7.2

Red Bull Bragantino - 4.3

Goiás - 2.6

América-MG - 0.69

Santos - 0.48

Atlético-MG - 0.025

Athletico-PR - 0.001

Na parte de cima da tabela, pouca coisa mudou. O líder Palmeiras empatou com o Red Bull Bragantino, mas não viu sua distância na ponta da tabela diminuir já que Flamengo, Corinthians e Internacional também não venceram na rodada. Com isso, a equipe do técnico Abel Ferreira está com 75,6% de chance de ser campeã brasileira.

Na próxima rodada do Brasileirão, o Palmeiras vai receber o lanterna Juventude, o Flamengo visita o Goiás e o Corinthians faz o clássico com o São Paulo.

Palmeiras lidera o Brasileirão e tem Flamengo, Corinthians, Inter e Fluminense no retrovisor

Leia mais Ceni aceita cobranças antes de decisão na Sul-Americana, mas condena ofensas de torcedor

Chances de ser campeão do Brasileirão em % (UFMG):

Palmeiras - 75.6

Flamengo - 7.7

Internacional - 5.4

Fluminense - 3.9

Corinthians - 3.5