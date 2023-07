São Paulo tem a maior média de público no Estado no 1º semestre; Palmeiras lidera arrecadação

Julio Casares não se cansa de elogiar a torcida do São Paulo. O presidente do clube sempre prometeu “ingressos” populares para voltar a lotar o Morumbi e vem colhendo os frutos de sua intenção. O time tricolor fechou o primeiro semestre de 2023 com a maior média de torcedores presentes (como mandante) no Estado, superando os rivais Corinthians e Palmeiras. O Santos é lanterninha. De quebra, viu um crescimento gigantesco na comparação com o mesmo período de 2022, com a equipe saltando de 29.365 pagantes por partida para 40.049 neste ano, em levantamento feito pelo Estadão. Flamengo e Palmeiras, que vêm dominando o futebol do País nas últimas temporadas, são quem mais lucraram com bilheteria, com os cariocas também na ponta em presença de público.

Viver um bom momento ou ter jogadores de renome servem para trazer de volta o torcedor ao estádio. O São Paulo vem fazendo a diferença em seus domínios beneficiado pela força da arquibancada. O Morumbi tem capacidade para 67 mil torcedores, o que ajuda o time a ter grandes públicos. Jogo após jogo, a presença de tricolores só aumenta. Foram 680.849 pagantes nos seis primeiros meses do ano, com a bela média de 40.049 por jogo. Em receita, mesmo com o valor dos ingressos mais baixo em relação aos rivais, o clube já embolsou R$ 29.592.637,00, o que significa R$ 1.740.743,35 cada vez que entra em campo.

Os valores são ligeiramente mais baixos do que os embolsados por Palmeiras e Corinthians justamente pela política de ingressos “para todos os bolsos.” O Alviverde, com elenco caro e sempre emplacando conquistas, é quem mais lucra no Estado. O clube teve 744.661 pagantes em 20 partidas, o que dá uma média de 37.233, a quarta no geral e a terceira entre os paulistas. Como tem ingressos mais caros, manda em bilheteria em São Paulo, com R$ 2.448.960,49 em média. Já arrecadou R$ 48.979.209,87. A força palmeirense é comprovada até mesmo com seu menor público no semestre. Os 28.699 pagantes diante da Ferroviária, pelo Paulistão, superam a média de outras 13 equipes da Série A do Brasileiro. A capacidade do Allianz é de 43.713 pagantes.

Estado de São Paulo tem três das cinco maiores médias de público do país no primeiro semestre Foto: Marcelo Sants / Frame

“Somos muito gratos pelo apoio incondicional dos nossos torcedores, e nada mais justo do que retribuirmos este carinho trazendo-os para mais perto do clube”, declara Everaldo Silva, diretor de marketing do Palmeiras. Por causa da harmonia entre time e torcida, o clube criou um tour por sua Academia e, em breve, levará os torcedores para treinos e até jogos com ídolos históricos.

A fidelidade também vem sendo marca registrada dos corintianos, mesmo com ano atípico de muitas derrotas, trocas de técnicos, eliminações no Paulistão e na Libertadores e ameaça de queda no Brasileirão. São 625.058 pagantes registrados em 16 partidas em Itaquera, média de 39.066, atrás apenas de Flamengo e São Paulo no semestre. Isso representa renda de R$ 2.357.429,51 por apresentação em casa.

O bom lucro das bilheterias já fez o Corinthians pagar mais uma parcela do acordo com a Caixa Econômica pelo financiamento da Neo Química Arena. O Corinthians pagou cerca de R$ 25 milhões de uma vez só. O acordo vai até 2041 e a meta é pagar apenas com lucro vindo da bilheteria. A dívida é de R$ 650 milhões. Mesmo satisfeito com os números, o clube estuda ampliar a capacidade do estádio de 49 mil para 67 mil lugares.

Além do trio de ferro, o Top 5 do semestre tem o Flamengo, que lidera em ambos os quesitos (público e arrecadação) e é o único a passar de 1 milhão de torcedores nos seis primeiros meses do ano. Sempre com o Maracanã lotado, cuja capacidade é de 78 mil torcedores, o rubro-negro registrou 1.008.079 pagantes, com média de 50.403 por jogo. E R$ 59.444.216,50 de renda bruta, o que significa R$ 2.972.210,82 de média por partida. O rival Fluminense, outro a utilizar o maior estádio do País, é o quinto colocado no levantamento do Estadão.

Fora do eixo Rio-São Paulo, o primeiro a aparecer na lista é o Fortaleza, superando rivais de Minas e do Rio Grande do Sul. Na sexta posição, a equipe que vem surpreendendo nos últimos anos conta com torcida apaixonada que sempre enche o Castelão, onde já foram registrados 622.925 pagantes neste ano, com média de 27.083 pessoal e renda bruta de R$ 8.390.729,09 no total.

“O torcedor, além de todo o apoio apresentado nas arquibancadas, também tem contribuição direta com os investimentos que fazemos tanto dentro quanto fora das quatro linhas. O nosso programa de sócios é de grande relevância dentro do orçamento anual do Fortaleza e queremos que esta marca continue crescendo”, diz Gigliani Maia, gestor da plataforma de sócio-torcedor do clube. Outro forte representante do Nordeste é o Bahia, que tem média ainda maior de público, mas menos presença no geral por ter mandado menos jogos em casa.

O início do Brasileirão, na segunda semana de abril, contribuiu, e muito, para o crescimento das rendas e públicos. A competição, com astros como Hulk, Suárez, Arrascaeta, Marcelo, Cano, Dudu, Raphael Veiga e Calleri, fez os clubes melhorarem seus públicos, consequentemente, o dinheiro arrecadado. De anos para cá, a bilheteria, aliada aos programas de sócio-torcedor, passaram a representar uma boa fatia das receitas anuais dos clubes brasileiros.

“O comparecimento do público nos duelos do Campeonato Brasileiro é imprescindível para a valorização da partida enquanto produto. Além de ser extremamente importante no âmbito financeiro, a elevada taxa de ocupação das arquibancadas contribui para que consigamos internacionalizar a marca do principal torneio do País”, avalia Fábio Wolff, especialista em marketing esportivo.

Não por acaso, o Atlético-MG finaliza sua nova casa e o Athletico-PR amplia a Ligga Arena para conseguir lucrar ainda mais. O clube mineiro teve prejudicada suas cifras por não ter sempre um estádio grande para jogar - mandou algumas partidas no Independência, a exemplo do rival Cruzeiro, mesmo assim, já registrou 509.509 pagantes em seis meses.

Já o Santos, para melhorar os decepcionantes números de renda e público, estuda a construção de um novo estádio onde está a Vila Belmiro para 30 mil pessoas. Atualmente, o estádio onde brilhou Pelé tem capacidade para 18 mil, mas recebe menos de 10 mil por jogo. Para piorar, está cumprindo punição com portões fechados.

Dar aconchego aos torcedores também é uma maneira de melhorar a presença de público. Líder do Brasileirão com sobras diante da concorrência, o Botafogo fez oito jogos no Estadual com menos de 4 mil pessoas nas arquibancadas. O bom momento do time fez a diretoria repensar o uso do estádio e agora até setor VIP está introduzindo no Nílton Santos, onde cabem 46 mil torcedores, a fim de aumentar a média de 13 mil presentes por partida. Os torcedores reclamaram do valor dos ingressos e decidiram boicotar algumas partidas.

O camarote definido como FireZone deve ser inaugurado entre julho e agosto. “Temos uma grande expectativa para inaugurar este ambiente, que proporcionará as melhores experiências ao torcedor botafoguense”, destaca Léo Rizzo, responsável pela produção desses espaços diferenciados e já com enorme sucesso nos quatro grandes de São Paulo.