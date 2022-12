São Paulo treina à espera de reforço e com jogadores perto da despedida

O elenco do São Paulo voltou ao CT da Barra Funda nesta sexta-feira para o terceiro dia de atividades de pré-temporada sob o comando do técnico Rogério Ceni. Nas próximas semanas, a tendência é que o grupo são-paulino sofra algumas modificações, pois há movimentação da diretoria no mercado tanto para a chegada quanto para a saída de peças do elenco.

Quem está mais próximo de deixar o clube é o meia-atacante Nikão, que deve ser anunciado em breve como reforço do Cruzeiro, emprestado pelo time paulista. O meia Igor Gomes também pode estar de saída, pois está na mira do Atlético-MG. Os dois meio-campistas treinaram normalmente nesta sexta-feira.

A lista de jogadores que deixaram o São Paulo após fim da última temporada conta também com Reinaldo, Miranda, Luizão, Eder, Marcos Guilherme, Andrés Colorado, Nahuel Bustos e o jovem goleiro Thiago Couto, que está sendo emprestado ao Juventude.

Rubens Chiri / saopaulofc.net

Quanto às contratações, o clube deve anunciar em breve o meia-atacante Wellington Rato, destaque do Atlético-GO na última temporada. Até agora, os únicos reforços anunciados foram o atacante Pedrinho, que estava no Lokomotiv, da Rússia, e o goleiro Rafael, ex-Atlético-MG. Os dois estão trabalhando com o restante do grupo desde quarta-feira, data da reapresentação após as férias.

No treinamento desta sexta, após um circuito de exercícios físicos, Rogério Ceni dividiu o elenco em pequenos grupos e comandou uma atividade de troca de passes. Em seguida, ainda com os jogadores divididos em pequenas equipes, o técnico fez um trabalho de enfrentamento em espaço reduzido.