O Botafogo fez o que quis durante o primeiro tempo. Se havia dúvidas sobre escalação com três zagueiros, a etapa inicial deu a resposta, já que o time paulista praticamente só atrapalhou os ataques botafoguenses - mais do que de fato se defender. As melhores chances criadas pelos cariocas pararam na trave ou foram para fora, sem mérito dos são-paulinos. Mas faltou o gol, e o São Paulo pôde se recuperar.

Bastos, que recebeu o terceiro cartão amarelo, será desfalque para os cariocas. Antes disso, pelo Brasileirão, o São Paulo recebe o Internacional, no domingo, às 18h30. O Botafogo tem o clássico contra o Fluminense, no mesmo horário, mas no sábado, no Maracanã.