O primeiro Majestoso no estádio alvinegro foi em setembro de 2014, uma vitória por 3 a 2 dos donos da casa. Depois disso, foram mais 17 jogos - 10 vitórias corintianas e sete empates, até a vitória são-paulina desta terça. O resultado histórico deixa o São Paulo na liderança do Grupo D, com dez pontos, e o Corinthians com apenas três no Grupo C, sob o risco de perder a segunda colocação.

Sem muitas opções, Mano escalou o Corinthians praticamente da mesma forma que na alarmante derrota por 1 a 0 para o São Bernardo, jogo em que teve um homem a mais desde os 13 minutos. O que mudou foi a volta de Romero ao time titular no lugar de Wesley e a troca de Diego Palácios, lesionado em sua estreia, por Hugo. No banco, a predominância era de garotos. O meia Rodrigo Garro foi à Neo Química, pois havia esperança da regularização de seu nome nome no BID, o que não aconteceu.