São Paulo visita América-MG após vice na Sul-Americana e tem missão difícil por vaga na Libertadores

Continua após a publicidade

O São Paulo tenta superar a ressaca após perder o título da Copa Sul-americana para o Independiente Del Valle no último sábado e foca suas atenções para buscar uma vaga na pré-Libertadores via Brasileirão. A equipe tricolor visita o América-MG nesta quinta-feira, às 20h, na Arena Independência.

O abalo da derrota na final em Córdoba também foi maior pelos erros capitais do time em campo, que facilitou a vida do adversário equatoriano e colocou mais pressão em Rogério Ceni e no elenco para a reta final da temporada. O torcedor desanimou. Após a partida, o treinador desconversou sobre a sua permanência para 2023, embora tenha contrato renovado “Vamos analisar os próximos dias e jogar o Campeonato Brasileiro. Vamos analisar com calma.”

Leia também Técnico do Operário chama time de ‘frouxo’ após sofrer virada do Vasco no último minuto

story

O técnico Rogério Ceni não garantiu seu futuro no São Paulo para a próxima temporada. Foto: REUTERS/Agustin Marcarian

A missão do São Paulo no Brasileirão é complicada. Antes do início da 30ª rodada, a equipe tinha apenas 17,5% de chance de se classificar para a Libertadores, segundo números do Departamento de Matemática da UFMG, e precisará fazer uma reta final quase perfeita para conquistar o objetivo e salvar o ano.

O time tricolor focou suas atenções na disputa da Copa do Brasil e Sul-americana enquanto avançava de fase e via os dois torneios como chances importantes de título no ano. Enquanto isso, colecionou tropeços no Brasileirão, o que fez Ceni alertar publicamente a equipe para não esquecer da competição nacional.

O São Paulo vem de vitórias sobre Ceará e Avaí e sabe que não há mais espaço para erros. A oscilação foi a tônica do ano, com a equipe alternando entre atuações convincentes e desempenhos aquém do esperado. Tem amargado muito empates na disputa: 13.

Continua após a publicidade

Depois do América-MG, o São Paulo enfrentará Botafogo (casa), Palmeiras (fora), Coritiba (casa), Juventude (fora), Atlético-GO (casa), Atlético-MG (casa), Fluminense (fora), Internacional (casa) e encerra sua campanha diante do Goiás, em Goiânia. Somente depois disso, Ceni dará sua resposta se continua no clube em 2023.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG X SÃO PAULO

AMÉRICA-MG: Matheus Cavichioli; Patric, Ricardo Silva (Iago Maidana), Éder e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Alê; Everaldo, Felipe Azevedo e Henrique Almeida (Gonzalo Mastriani). Técnico: Vagner Mancini.

SÃO PAULO: Felipe Alves; Igor Vinicius (Rafinha), Diego Costa, Léo e Reinaldo; Pablo Maia; Alisson, Rodrigo Nestor e Patrick; Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

ÁRBITRO: Ramon Abatti Abel.

LOCAL: Arena Independência.

Continua após a publicidade

HORÁRIO: 20h.

TRANSMISSÃO: Sportv e Premiere.