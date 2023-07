São Paulo visita Cuiabá em busca da primeira vitória fora de casa no Brasileirão

Com cinco vitórias e um empate nas últimas seis partidas, contando todas as competições, o São Paulo viaja para enfrentar o Cuiabá pela 16ª rodada Brasileirão, neste sábado, 22, às 18h30. Apesar do bom momento, a equipe do Morumbi ainda não conseguiu vencer como visitante na competição nacional. Até o momento, os comandados de Dorival Júnior empataram quatro vezes e perderam três jogos. Além disso, os paulistas nunca venceram na Arena Pantanal jogando pela competição.

Depois de golear o Santos no Morumbi na última rodada, o São Paulo teve uma semana livre. Com o período sem jogos, Dorival Júnior e sua comissão técnica optaram por dar um descanso maior para os atletas e conseguiu ter o retorno de Beraldo e Alan Franco, que ficaram de fora das últimas partidas da equipe por lesão.

Com mais opções e o departamento médico mais vazio, o time do Morumbi busca acabar com duas sequências negativas de uma vez. Mesmo estando no G4 do Brasileirão, o São Paulo é o segundo pior visitante de toda a competição, na frente apenas do América-MG que o lanterna, e busca a primeira vitória na sua oitava partida longe de seu estádio. Além disso, a equipe paulista nunca venceu o Cuiabá na Arena Pantanal na história da competição, tendo empatado nas duas oportunidades em que visitou o adversário.

Dorival Júnior escolheu valorizar a vaga nas quartas de final e assumiu a culpa pelos erros do time Foto: Rubens Chiri/São Paulo futebol Clube

Apesar disso, por causa da primeira partida da semifinal da Copa do Brasil com o Corinthians ser já na próxima terça-feira, o São Paulo deve ir para a partida com uma equipe mesclada. Com o curto período para que os jogadores consigam se recuperar, Dorival pode colocar em campo um time preservando os atletas com uma maior sequência de partidas na temporada.

Ferraresi, Galoppo, Igor Vinícius, Moreira e Gabriel Neves estão fora da partida por lesão. Além do quinteto, Rafinha foi liberado pelo time para viajar até a Alemanha para disputar uma partida amistosa pelo time de lendas do Bayern de Munique. Por outro lado, Beraldo, recuperado de lesão no tornozelo, e Tales Costa, de lesão no joelho, estão com a delegação para a partida deste sábado.

Cuiabá quer voltar a vencer em seu estádio

Sem saber o que é perder nos últimos três jogos, o Cuiabá conseguiu de descolar das últimas posições na tabela de classificação. Com 19 pontos, o time abriu sete de vantagem para o Goiás, que é o primeiro time dentro do Z4 da competição, e agora busca encostar no grupo no meio da tabela.

Para isso, o Cuiabá precisa vencer em casa. Com seis pontos conquistados em sete partidas que disputou no Arena Pantanal, a equipe é a terceira pior mandante de toda a competição. Neste sábado, o time espera contar com mais uma boa atuação de Deyverson, que é o destaque do time no Brasileirão.

CUIABÁ X SÃO PAULO