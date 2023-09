São Paulo visita o Inter no Sul para encerrar série negativa antes da decisão da Copa do Brasil

Há duas semanas sem atuar, o São Paulo volta a jogar nesta quarta-feira. Às 21h30, o time tricolor faz contra o Internacional, no Beira-Rio, o primeiro jogo depois de ser eliminado da Sul-Americana e o último antes da primeira partida da final da Copa do Brasil diante do Flamengo, domingo, no Maracanã. A volta, no Morumbi, será dia 24.

Como seu compromisso anterior pelo Brasileirão, o duelo com o Coritiba, foi adiado, e graças à Data Fifa, o São Paulo teve quase duas semanas apenas para descansar, renovar suas energias e treinar.

A prioridade, claro, é a decisão da Copa do Brasil, torneio que nunca ganhou. Mas uma vitória sobre o Inter no Sul pode ser importante para o ânimo da equipe, que não ganha um jogo do Brasileirão há quase dois meses e, por isso, despencou na tabela. É o 11º, com 28 pontos. São seis partidas sem vitórias e uma eliminação para a LDU nas quartas de final da Sul-Americana, com pênalti decisivo perdido pelo astro James Rodríguez.

É improvável que Dorival Júnior preserve seus titulares. Ainda que a decisão da Copa do Brasil esteja próxima, o elenco não joga há quase duas semanas e precisa de ritmo de jogo. A tendência, portanto, é de que o técnico escale o que tem de melhor.

Dorival Junior vai escalar força máxima para duelo contra o Inter Foto: Alex Silva/Estadão

O treinador não vai contar com os três jogadores que foram convocados por suas seleções para jogos na data Fifa: James Rodríguez (Colômbia), Arboleda (Equador) e Wellington (seleção brasileira olímpica).

Wellington até voltou mais cedo graças a um terremoto que matou mais de 2 mil pessoas no Marrocos e obrigou o cancelamento do amistoso contra a seleção local, mas não a ponto de o lateral-esquerdo treinar com o grupo no CT da Barra Funda.

O zagueiro Arboleda esteve em campo representando o Equador contra o Uruguai na terça-feira e já não poderia jogar porque cumprirá suspensão por ter sido expulso contra o América-MG. Além disso, ele sentiu a coxa no duelo com o Uruguai e saiu de maca, com as mãos no rosto.

David é outra baixa. Graças a um veto em seu contrato, o atacante, que está emprestado pelo Inter ao São Paulo, não poderá enfrentar o clube dono de seus direitos. Ele só pode estar em campo mediante pagamento da multa ao time gaúcho.

O Inter abre a 23ª rodada com 26 pontos, mais perto da zona de rebaixamento do que do pelotão da frente. O time gaúcho não vence há dez rodadas. Por isso, o clube tenta mobilizar o torcedor para que apoie a equipe no estádio, com promoção de ingressos para o sócio-torcedor.

Eduardo Coudet não terá Rochet, Aránguiz e Enner Valencia, convocados para defender Uruguai, Chile e Equador, respectivamente, nos compromissos das Eliminatórias. Os substitutos serão Keiller, Bruno Henrique e Lucca.

Com a seleção do Equador, Arboleda desfalca o São Paulo no Beira-Rio Foto: Nelson Almeida/AFP

INTER X SÃO PAULO